Israel prohíbe la entrada en el país al candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon

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Israel ha anunciado este jueves que ha prohibido la entrada en el país al candidato presidencial francés y líder del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, por sus "virulentas posturas antisionistas" que "incitan al sentimiento anti-israelí".

En un comunicado publicado en su cuenta oficial en francés, el Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado la prohibición tanto a Mélenchon como a la jefa del bloque parlamentario del partido, Mathilde Panot, por "difamar" al país con "comentarios escandalosos" como, esgrime, propuestas de que buques de guerra franceses escolten a flotillas humanitarias con destino a Gaza.

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"Israel responderá con firmeza a quienes quieren hacer daño al país", ha añadido el Ministerio en el comunicado recogido por el 'Times of Israel', tras reiterar su condena a la posición "extremadamente hostil" que Mélenchon alberga hacia el país.

MÉLENCHON CONTESTA QUE NO HA PEDIDO ENTRAR Y REITERA SUS CONDENAS

Tras conocer la prohibición, Mélenchon ha respondido que la decisión de las autoridades israelíes no tendrá efecto alguno sobre su postura de condena contra Israel.

"No he pedido entrar en el país", ha replicado Mélenchon durante una entrevista con FranceInfo donde ha asegurado que, si consigue la victoria en las próximas elecciones "se dirá lo que haya que decir" y denunciará sin cortapisas "el genocidio en Gaza, la colonización en Cisjordania y la anexión progresiva del sur de Líbano y los Altos del Golán".

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"Nuestra línea política seguirá consistiendo en el rechazo a la ley del más fuerte, o del más loco, y respetar, en todas las circunstancias, el Derecho Internacional", ha zanjado.