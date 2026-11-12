Agencias

Mueren cuatro militares turcos al estrellarse su helicóptero en el este del país

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Cuatro militares del Ejército turco han muerto este jueves al estrellarse su helicóptero de transporte S-70 en el este del país por causas bajo investigación.

El Ministerio de Defensa turco ha confirmado el balance provisional de víctimas sin precisar todavía cuántas personas iban a bordo del aparato.

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El Ejército se ha limitado a explicar que el siniestro ha ocurrido en torno las 16.45 de esta tarde (hora en España peninsular y Baleares) en la provincia de Malatya, en la región de Anatolia Oriental.

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