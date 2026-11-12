Putin transmite a los mediadores de Trump que no quiere congelar el conflicto con Ucrania

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Moscú, 12 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, transmitió hoy a los emisarios de la Casa Blanca que no quiere congelar el conflicto en Ucrania, sino que quiere lograr lo que llamó una "paz eterna" con fronteras claras con su país vecino, al tiempo que se mostró dispuesto a aceptar la participación de los europeos en las futuras negociaciones.

"Para nosotros hay una sola línea de separación. La frontera estatal. Entonces, será comprensible y estará claro: aquí nosotros y allí, vosotros", dijo Putin al comienzo de la reunión en el Kremlin con Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Los enviados del presidente de EE.UU., Donald Trump, informaron durante dos horas y media al jefe del Kremlin sobre los resultados de las dos jornadas de negociaciones tripartitas en Abu Dabi -hablaron de avances-, tras lo que volaron a Dublín para hacer lo mismo con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Putin considera que la cuestión territorial debe ser cerrada de una vez por todas para que haya una "paz duradera", de lo contrario -adujo- las "zonas grises" siempre serán "una manzana de la discordia" entre ambas partes.

"Tan pronto como entramos en la discusión sobre las zonas grises, cada uno las entiende de forma diferente, enseguida surgen las disputas y queda de manifiesto la inestabilidad de cualquier acuerdo", explicó.

Advirtió que a día de hoy ambos bandos ni siquiera se ponen de acuerdo cuando un ejército anuncia haber conquistado o recuperado uno de los bastiones del Donbás.

No está claro si Putin se refería a que Kiev debe renunciar a los territorios que aún controla en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022 o al reconocimiento internacional de la ocupación rusa de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

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Al respecto, Zelenski aseguró el miércoles en la capital irlandesa que Kiev no está dispuesto a negociar un repliegue de sus tropas del Donbás, donde aún controla el 20 % del territorio (el 10 %, según Moscú).

Además, Putin aseguró que nunca se ha opuesto al diálogo con Europa -"fueron ellos quienes suspendieron el diálogo"-, en alusión a una posible presencia europea en las negociaciones.

"Nos gustaría mucho que ustedes, la Administración estadounidense en su conjunto, hablen con sus socios europeos para que decidan, de una vez por todas, qué es lo que quieren: ¿Paz o guerra en Ucrania?", afirmó. Y añadió que si los europeos apuestan por la paz, "por supuesto, estaremos dispuestos a trabajar con ellos".

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También se mostró en contra del despliegue de tropas occidentales en el país vecino, lo que significaría una amenaza para la seguridad nacional y "una continuación del conflicto".

"¿Y qué escuchamos de ellos? Que después de firmar la paz, desplegarán enseguida tropas en territorio de Ucrania. ¿Qué significa eso? Ya lo dijimos, que será un objetivo legítimo, es decir, la guerra se reanudará", señaló.

Al respecto, Kushner, quien abogó por un formato multilateral de negociaciones, subrayó que los europeos tienen un "gran deseo" de poner fin a la guerra y que están dispuestos a abordar medidas de seguridad para evitar futuros conflictos.

Tanto Kushner como Kiev han pedido a Bruselas que nombre cuanto antes a un negociador, con vistas a la próxima ronda de consultas que podría ser convocada tras la reunión de Dublín.

En la próxima ronda, en caso de que se sumen los europeos, Moscú presentará sus propuestas sobre una nueva arquitectura de seguridad "indivisible" para Europa, tema que ya se abordó en Abu Dabi.

"Esta claro que el actual sistema de seguridad europeo no funciona", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Añadió que Moscú incluirá en su propuesta "las lecciones" que ha aprendido en los últimos años, como el supuesto deseo de los europeos de asestar una "derrota estratégica" a Rusia.

En diciembre de 2021, meses del comienzo de la guerra, Moscú planteó una serie de condiciones para una coexistencia pacífica con Occidente, lo que incluía un veto a la futura ampliación de la OTAN al espacio postsoviético.

Además, Putin propuso hoy una nueva misión humanitaria similar a la que la primera dama de EE.UU., Melania Trump, coordinó recientemente en la ciudad de Oleshki (Jersón).

"Tuvimos una muy buena experiencia con la cooperación humanitaria en Oleshki", señaló y planteó hacer lo mismo en Kostiantínivka (Donetsk), ciudad que los rusos dijeron haber controlado en julio pasado.

Putin dijo que las fuerzas rusas necesitarán cinco días para desminar los accesos a la urbe. "Esta práctica debe continuar con la participación de los defensores de pueblo del Rusia y Ucrania", señaló y cifró en unas 500 las personas a las que habrá que evacuar.EFE

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(foto)(vídeo)