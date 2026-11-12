Una jornada de Diputación saca a la luz "las abominaciones" del Patronato de Protección de la Mujer

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El III Encuentro de Memoria Democrática de la Diputación de Cádiz, que se ha celebrado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, ha servido para exponer "las abominaciones" cometidas por el Patronato de Protección de la Mujer, "un sistema carcelario para mujeres entre 16 y 22 años al que se entraba sin haber cometido delito, sin juicio y por lo tanto sin condena".

Así se ha descrito este Patronato de Protección de la Mujer, creado en el franquismo, un régimen al que sobrevivió varios años y cuyas prácticas "atentaban contra las mujeres desde varios ámbitos", como ha resumido la Diputación en una nota sobre lo contado en esta jornada.

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En la misma, se ha constatado que esta institución trataba de "reconducir a las descarriadas", mujeres acusadas de comportamientos y actos que no eran aprobados desde el punto de vista de la moral franquista, "inmoralidades" que eran la causa de las reclusiones y que conllevaban que a estas jóvenes se les calificara de "rebeldes o disidentes", y que, como consecuencia de ello, fueran internadas.

Las mujeres eran denunciadas "por cualquier persona de su entorno más cercano ante la sospecha de poder caer en acciones moralmente no acordes con lo que el Estado o la Iglesia consideraba aceptable y cuyo internamiento daba paso a una penosa cadena de abusos y lesiones de sus derechos humanos".

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Esta "abominable" institución ha sido uno de los temas tratados en el III Encuentro de Memoria Democrática de la Diputación, que se ha celebrado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, lugar "simbólico" ya que fue una de las sedes donde se ejerció la represión política tras el golpe de Estado del 36, y en cuya apertura ha participado el vicepresidente segundo responsable de este Servicio en la Diputación, Javier Vidal, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y diputado provincial, José Manuel Cossi.

"No es un foro de polarización, es un foro para la memoria histórica, para hacerlo desde la concordia, buscando puntos de encuentro", ha explicado Vidal, quien ha manifestado su satisfacción por los resultados de las dos primeras ediciones y se ha mostrado "convencido" de la utilidad de esta iniciativa, y más en la provincia de Cádiz, "donde sufrimos una gran represión" por lo que "es importante que este tipo de jornadas se mantenga".

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También se ha referido a los cambios sociales que se detectan y que afectan a la población de menor edad, afirmando que "hoy más que nunca es necesario que nuestros jóvenes conozcan y puedan construir su propio criterio".

Vidal ha explicado las motivaciones de la Diputación para seguir adelante con estos foros de análisis y recuerdo, incidiendo en que "para que no vuelva a ocurrir es necesario que la historia se conozca", más después de detectar que en el programa que está desarrollando la Diputación en centros educativos, que ha alcanzado a 18 centros y más de 1.700 alumnos, se percibe "un gran desconocimiento de la historia".

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Esa iniciativa, que por vez primera ha emprendido la Diputación, ha sido uno de los principales contenidos de la primera mesa de debate del día, 'Memoria desde la base', un espacio protagonizado por los profesionales y docentes que desarrollan los talleres del programa de memoria democrática de la Diputación, en el que han participado el arqueólogo Jesús Román, la arqueóloga Conchi Pérez, el historiador y profesor Antonio Ortega y Francis Sevilla Pecci, artífice de la ruta memorialista, que junto al historiador Santiago Moreno, se desarrolla en la capital gaditana.

La mesa, moderada por el periodista David Doña, ha permitido conocer las experiencias de los ponentes con el alumnado de Secundaria y Bachillerato y ha abordado aspectos como la necesidad de la empatía como clave para llegar a los más jóvenes.

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Además, se han tratado cuestiones de actualidad como las recientes acampadas de Sol en Madrid, los gritos e insultos en manifestaciones contra cargos públicos o la presencia de "agitadores y pseudoperiodistas que intoxican con informaciones falsas", como claves de un "incipiente renacimiento de ideas ultras y de extrema derecha que se detecta entre la población joven".

También se han desarrollado los contenidos de 'La Casa de todos', mesa redonda dedicada al décimo aniversario de la Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera.

Andrés Rebolledo, uno de los artífices de esta institución, repasó su trayectoria y explicó cómo se ha logrado consolidar un centro de referencia investigadora y pedagógica frente a la desmemoria. La profesora Lara Machín abordó el impacto de la Casa entre los estudiantes más jóvenes.

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El encuentro también puso el foco en la historia de Jimena de la Frontera, último reducto de la provincia de Cádiz frente al golpe de Estado, cuyos vecinos sufrieron "una cruel represión".

Helios López, procedente de Francia e hijo de Juan López, y Fermín Benítez, hijo de Pasionaria Díaz, compartieron las experiencias de exilio, adversidad y superación de sus respectivas familias de Jimena.

'Descarriadas' ha sido el título bajo el que se ha desarrollado el diálogo sobre el Patronato, constituido durante el primer franquismo y vigente hasta 1985 y que dejó "un largo reguero de víctimas de los abusos infligidos por las órdenes religiosas adscritas a esta organización".

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Un diálogo entre la investigadora Carmen Guillén y la periodista de Canal Sur Soco López, donde Guillén ha expuesto sus trabajos sobre el funcionamiento del Patronato y su contribución a la divulgación de una maquinaria represiva sobre la que siguen apareciendo nuevos testimonios.

La escritora Consuelo García del Cid, que sufrió los estragos de este organismo, y que no ha podido desplazarse a Cádiz a causa de la huelga, ha intervenido a través de un mensaje grabado en vídeo.

Carmen Guillén ha detallado "la increíble historia de la crueldad contra las mujeres" del Patronato, que "afectó a miles de mujeres y sobrevivió a la propia dictadura", y que "por fin aflora a la luz pública a través de investigaciones y también de la ficción y el documental a modo de películas y series". Un fenómeno que ha sido analizado en profundidad tras algunos movimientos del Estado para la reparación de las víctimas.

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