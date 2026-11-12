Israel bombardea un hospital en el sur de la Franja de Gaza y mata a al menos 6 personas

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Gaza/Jerusalén, 12 nov (EFE).- Israel atacó el hospital gazatí de Nasser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a personal sanitario, según informaron fuentes de este centro médico y confirmó el Ejército israelí.

Fuentes del personal hospitalario, que incluye a profesionales gazatíes y británicos, denunciaron que el Ejército israelí realizó dos bombardeos contra el ala quirúrgica del hospital poco después de la medianoche. Los proyectiles provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

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"Durante la noche, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y el Shin Bet atacaron a un terrorista de alto rango de Hamás y a terroristas adicionales del ala militar de Hamás, mientras operaban dentro del Hospital Nasser, en Jan Younis, en el sur de la Franja de Gaza", señaló a su vez un comunicado del Ejército israelí. EFE