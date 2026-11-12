Un soldado recrimina al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por reír frente a la Tumba del Soldado Desconocido

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Un centinela del Ejército de Estados Unidos encargado de custodiar la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington ha reprendido al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y a varios de sus principales asesores por hablar y reír en las inmediaciones del monumento tras una ceremonia con motivo del Día de los Veteranos.

"Todos los visitantes deben mantener una atmósfera de silencio y respeto en todo momento", ha exclamado el militar en voz alta, deteniendo su patrulla y encarando al grupo cuando se disponía a abandonar el lugar, según ha captado la señal de la cadena estadounidense CNN, que ejercía como 'pool' (señal que graba un medio y posteriormente distribuye al resto).

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El incidente se ha producido después de que Hegseth posara para varias fotografías frente al memorial junto a su esposa, Jennifer Rauchet, su jefe de gabinete, Ricky Buria, el jefe de gabinete adjunto, Patrick Weaver, y la asesora principal Tami Radabaugh. Tras tomar las instantáneas, varios integrantes de la comitiva comenzaron a charlar y reír, lo que motivó la intervención inmediata del soldado.

Preguntado por este episodio, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, ha restado importancia al incidente asegurando al citado medio que el militar "recordó de manera correcta y respetuosa a todos que mantuvieran el decoro". Asimismo, ha subrayado que tanto Hegseth como todo el Departamento de Defensa "siempre han honrado y honrarán los sacrificios" de los militares estadounidenses.

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La Tumba del Soldado Desconocido, que alberga los restos de un militar no identificado caído durante la Primera Guerra Mundial, está custodiada de forma ininterrumpida desde 1948 por soldados del Tercer Regimiento de Infantería, conocido como 'La Vieja Guardia', bajo un estricto protocolo de solemnidad.

El episodio tiene lugar un día después de que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes bloqueara una iniciativa de juicio político ('impeachment') presentada por el congresista republicano Thomas Massie contra Hegseth, a quien acusaba de ejecutar órdenes ilegales por intervenir militarmente en Irán, Venezuela y Yemen sin autorización del Congreso.

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El presidente Donald Trump también estuvo presente durante el acto en Arlington y rindió homenaje a los militares y veteranos del país, a quienes definió como los "mayores héroes y ángeles de la guarda" de la nación.