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Los Spurs remontan a los Bulls y encadenan su décima victoria; Curry sale lesionado

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Washington, 11 nov (EFE).- Los San Antonio Spurs encadenaron este miércoles su décima victoria al imponerse a los Chicago Bulls por 119-124 tras remontar 24 puntos en una jornada en la que Stephen Curry abandonó la cancha en Houston por una lesión abdominal, con sus Golden State Warriors derrotados 115-105 ante los Rockets.

Los Bulls (1-9), con una sola victoria en lo que va de temporada, llegaron a ponerse con 22 puntos de ventaja sobre los todopoderosos Spurs (10-2) en el segundo cuarto. Desde ese 66-44, los Spurs firmaron un parcial de 7-30 hasta pasar por delante en el marcador al 73-74.

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Victor Wembanyama terminó con 32 puntos, 9 rebotes y 5 tapones, Dylan Harper firmó un doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes y De'Aaron Fox aportó 17 puntos y 9 asistencias. Julian Champagnie, Stephon Castle, Keldon Johnson y Carter Bryant también terminaron con dobles dígitos.

Solo los Lakers (11-2) aguantan el ritmo de los Spurs en el Oeste. Los angelinos siguen al frente de la conferencia tras encadenar su séptima victoria consecutiva, por 112-123 ante los Milwaukee Bucks (1-11), que, al igual que los Bulls, solo han ganado un partido.

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Luka Doncic anotó 32 puntos, el georgiano Sandro Mamukelashvili 23 y Austin Reaves aportó 18 puntos. Walker Kessler firmó un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes.

Los mejores de los Bucks fueron Tyler Herro y Jaime Jáquez Jr., con 27 y 25 puntos, respectivamente. Herro y Jáquez Jr. llegaron este verano a Milwaukee procentes de los Miami Heat a cambio de Giannis Antetokounmpo.

Curry abandonó el partido tras solo 5 minutos y 35 segundos de juego por una distensión abdominal. El veterano tirador hizo una mueca de dolor tras anotar su primer triple de la noche y poco después desfiló a vestuarios.

Fue una noche movida para los Warriors, que en la segunda mitad vieron cómo los árbitros expulsaban a Marcus Smart por lanzar un puñetazo, sin llegar a impactar, a Charles Bassey. Además, vieron cómo se les esfumaba una racha de ocho victorias consecutivas.

Yaxel Lendeborg (25 puntos) y Brandin Podziemski (22) aguantaron a los Warriors durante parte del partido, pero los Rockets decantaron la balanza con 20 puntos de Kevin Durant, 19 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias de Alperen Sengun u otros 19 puntos de Amen Thompson.

Además de estos partidos, los Denver Nuggets ganaron a los Memphis Grizzlies 118-123 en un partido que dominaron de principio a fin, con 30 puntos de Jamal Murray y 27 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias de Nikola Jokic.

Los Cleveland Cavaliers visitaron el siempre hostil Madison Square Garden por primera vez desde el 4-0 en los últimos 'playoff' y derrotaron a los New York Knicks por 107-115 con 32 puntos de James Harden y 23 de Donovan Mitchell.

En Nueva Orleans, los Pelicans encajaron otra paliza, esta vez a manos de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández. Los Nets se impusieron por 111-145. Los Pelicans han encajado 422 puntos en sus últimos tres partidos contra Clippers, Warriors y Nets.

Los Boston Celtics ganaron 93-98 a los Toronto Raptors tras ir por detrás prácticamente todo el partido, remontar 22 puntos y tomar la ventaja definitiva a 25 segundos del final. Jayson Tatum fue el mejor con 24 puntos y los Celtics lideren el Este con un 10-2.

También este miércoles, los Indiana Pacers derrotaron por 114-101 a los Washington Wizards con 28 puntos de Pascal Siakam y los Orlando Magic se impusieron 106-123 a los Utah Jazz en Salt Lake City con 38 puntos de Franz Wagner. EFE

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