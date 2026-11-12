El portavoz de Exteriores iraní tira de Los Simpson para señalar que EEUU está "desconectado de la realidad"

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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha denunciado este jueves una "campaña coordinada de desinformación" por parte de Estados Unidos acerca de terrorismo iraní con el que "Washington pretende presentarse como la víctima" pese a su "historial de agresión", insinuando mediante un meme de la serie animada Los Simpson que las autoridades estadounidenses están "desconectadas de la realidad".

"En su agresión conjunta contra Irán, junto al régimen israelí, Estados Unidos no solo cometió abominables crímenes de guerra, sino también graves actos de terrorismo de Estado mediante el cobarde asesinato de funcionarios y científicos iraníes", ha denunciado el portavoz en una publicación en redes en la que ha criticado los "titulares fabricados" con los que, a su parecer, Washington pretende que el mundo ignore su propio y prolongado historial de agresión y terrorismo, y que acepte afirmaciones infundadas sobre un 'complot terrorista'".

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Sin embargo, el vocero de la diplomacia iraní ha asegurado que "ningún frenesí mediático puede reescribir la historia, borrar la responsabilidad ni ocultar la identidad de los verdaderos responsables de la agresión, el terrorismo y los crímenes de guerra".

Lo ha hecho, además, añadiendo a su publicación un meme, a modo de comparación con las autoridades estadounidenses, en el que el profesor Skinner, director del colegio de Los Simpson, se pregunta a sí mismo si está "desconectado de la realidad" para acto seguido negarse tal posibilidad y agregar que son los estudiantes los que se equivocan.

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REZAEI AMENAZA A QUIENES ASISTAN A EEUU EN ATAQUES

El reproche del portavoz de Exteriores iraní ha llegado mientras otros representantes de la República Islámica han aprovechado para lanzar advertencias contra Estados Unidos.

Entre ellos está incluido el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, quien en un mensaje ne redes ha amenazado con que "si Estados Unidos desata otra guerra contra Irán, cada base militar involucrada en la agresión --desde Asia Occidental hasta Europa-- será un objetivo legítimo para ataques letales de Irán", amenazando así no sólo a Washington si no a los socios que le asistan en esa hipotética campaña militar.

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A su vez, el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Ahmad Vahidi, ha afirmado que el programa de misiles de la República Islámica no puede ser detenido por "amenazas o sanciones", ante las medidas impuestas en los últimos años por múltiples países, destacadamente Estados Unidos.

"Bajo el amparo de sus esfuerzos, Irán se construye cada vez más fuerte. Que el enemigo sepa que el camino del mártir Tehrani Moqadam (considerado el padre del programa de misiles iraní) no es una senda que pueda detenerse mediante amenazas o sanciones; es un camino que perdura gracias a la sangre y a la fe", ha subrayado en un comunicado.

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