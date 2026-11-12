IBM presenta Quantum Nighthawk r3 su nuevo procesador capaz de ejecutar 10.000 operaciones cuánticas en 520 cúbits

12/11/2026 El nuevo procesador cuántico IBM Quantum Nighthawk r3.. IBM ha presentado su nuevo procesador de próxima generación Quantum Nighthawk r3, diseñado para ejecutar con precisión 10.000 operaciones cuánticas en 250 cúbits para poder abordar problemas de cálculo más grandes y complejos, manteniendo la velocidad de la generación actual de la serie Nighthawk. POLITICA IBM

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IBM ha presentado su nuevo procesador de próxima generación Quantum Nighthawk r3, diseñado para ejecutar con precisión 10.000 operaciones cuánticas en 250 cúbits para poder abordar problemas de cálculo más grandes y complejos, manteniendo la velocidad de la generación actual de la serie Nighthawk.

Además, cuenta con una arquitectura modular que permite conectar varios procesadores entre sí, lo que permitirá juntar dos procesadores Nighthawk r3 en un único sistema de 1.040 cúbits para 2027.

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La compañía ha puesto sobre la mesa cómo "para estar a la vanguardia de la computación cuántica", se han de satisfacer las exigencias de las aplicaciones relevantes para la industria actualmente, que requieren tanto calidad como velocidad computacional.

Concretamente, ha especificado cada vez se requieren más circuitos que ejecuten "miles de operaciones cuánticas en aproximadamente 100 cúbits o más". Además, ha afirmado que aunque la escala y la calidad permiten realizar cálculos "cada vez más complejos", es la velocidad la que determina "si estas exigentes cargas de trabajo pueden completarse en plazos razonables y a un coste asequible".

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En este marco, la compañía trabaja en la familia de procesadores cuánticos Quantum Nighthawk desde 2025 para conseguir esta ventaja cuántica. Así, en septiembre de este año, IBM presentó Quantum Nighthawk r2, que ofrece admite cálculos precisos con más de 7.500 operaciones cuánticas en 120 cúbits.

Para ello, emplea una tecnología de reinicio de cúbits de alta velocidad, que le permite reducir drásticamente el tiempo entre ejecuciones de circuitos y, con ello, que las aplicaciones recopilen "millones o miles de millones" de muestras necesarias para cálculos complejos de forma más eficiente.

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Las capacidades de este procesador ya se han aplicado en la vida real y, como resultado, clientes socios de IBM como E.ON, Algorithmiq y Q-CTRL han ejecutado 34 mil millones de circuitos en Nighthawk r2 hasta la fecha, con hasta 19 veces más rendimiento y manteniendo la calidad, como ha compartido en un comunicado.

QUANTUM NIGHTHAWK R3

Ahora, la compañía ha ido más allá y ha dado a conocer su nuevo procesador de próxima generación Quantum Nighthawk r3 que, basándose en el rendimiento de la versión r2, aumenta la potencia y la velocidad con la misma arquitectura para computadoras cuánticas de mayor tamaño.

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Concretamente, este nuevo procesador soporta 10.000 operaciones cuánticas en 520 cúbits programables, con un total de 2.034 cúbits físicos. Todo ello, conservando la conectividad de red cuadrada y la alta velocidad del procesador r2, como ha explicado IBM. Además, le añade 10 interconexiones entre chips, con lo que puede conectar procesadores entre sistemas más grandes.

Este enfoque modular ya ha permitido a la compañía conectar procesadores Nighthawk r1 este año mediante cuatro acopladores, logrando una fidelidad de transferencia de estado cuántico del 99,3 por ciento y acercándose a su objetivo del 99,9 por ciento.

En este marco, IBM pretende emplear estos avances en la modularidad para escalar Nighthawk a computadoras cuánticas más grandes. Así, para el próximo año 2027, tiene previsto conectar dos procesadores Nighthawk r3 en un único sistema de 1040 cúbits. Esto permitirá extender la arquitectura a cálculos aún más grandes y complejos.

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PLATAFORMA CUÁNTICA DE IBM

Con todo, IBM también ha subrayado cómo está unificando la computación cuántica con la computación clásica en la IBM Quantum Platform para gestionar los errores, dado que "las cargas de trabajo relevantes para la industria exigirán múltiples capas de corrección y mitigación de errores cuánticos, junto con el aprendizaje de ruido y el posprocesamiento", como ha explicado.

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Para unificar ambos paradigmas, la tecnológica ha señalado que la plataforma integra la computación clásica y cuántica de alto rendimiento (HPC) en un único entorno gestionado, de manera que los usuarios pueden integrar flujos de trabajo cuánticos directamente con diversos recursos de computación clásica, ya sea desde su portátil o una supercomputadora.

Esta plataforma también ofrece a los investigadores un control más preciso sobre cómo detectar, comprender y corregir mejor los errores en arquitecturas cuánticas y clásicas.