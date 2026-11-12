EDP destina más de un millón de euros a proyectos de acceso a la energía en África y Brasil

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EDP ha informado este jueves de que apoya nueve proyectos de acceso a la energía en la octava edición de su Fondo A2E ('Access to Energy'), a los que destinará más de un millón de euros. Son iniciativas en África y Brasil, según ha dado a conocer la compañía en el marco de la COP31, que se celebra en Antalya, Turquía.

Los proyectos utilizarán energía renovable para mejorar el acceso a la salud, la educación y el agua, además de generar nuevas oportunidades económicas en comunidades de Nigeria, Kenia, Malaui, Mozambique y Brasil.

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En total, se espera que beneficien, directa e indirectamente, a más de 550.000 personas, según ha informado EDP en una nota de prensa. Seleccionados entre 239 candidaturas, los proyectos apoyados demuestran cómo el acceso a la electricidad puede generar un impacto que va mucho más allá del sector energético, desde garantizar el funcionamiento de hospitales y escuelas y facilitar el acceso a agua potable, hasta apoyar la agricultura, reducir la dependencia del diésel o crear nuevas fuentes de ingresos.

Desde su lanzamiento, en 2018, el Fondo A2E ha apoyado 65 proyectos en ocho países, con una inversión global de aproximadamente 6,5 millones de euros, beneficiando a más de 970.000 personas de forma directa y a más de 9,4 millones de forma indirecta.

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A lo largo de sus ocho ediciones, el programa ha llevado soluciones de energía limpia a comunidades vulnerables, contribuyendo a combatir la pobreza energética y a promover una transición más justa e inclusiva.

Los nueve proyectos seleccionados abarcan ámbitos como la salud, la educación, el agua y el desarrollo económico y comunitario, utilizando soluciones de energía renovable adaptadas a las necesidades de cada comunidad.

En Nigeria, donde se han seleccionado tres proyectos, la Optimal Greening Foundation creará un sistema comunitario alimentado con energía solar para llevar agua potable a la comunidad de Fagba, mediante un nuevo pozo, tratamiento de agua, almacenamiento de energía y dos quioscos automatizados.

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Los otros dos proyectos incluyen sistemas solares para instalaciones de salud, educación, formación y rehabilitación apoyadas por The Leprosy Mission Nigeria; y energía solar, conectividad y nuevas herramientas digitales para Don Bosco St. Jude's School.

En Malaui, un proyecto de aQysta utilizará energía solar para el riego y el secado de productos agrícolas, junto con movilidad eléctrica y mejores condiciones de procesamiento, con el objetivo de apoyar a 1.500 pequeños agricultores, al menos el 60% de ellos mujeres. La iniciativa pretende aumentar la producción agrícola, reducir las pérdidas poscosecha y contribuir a generar ingresos más elevados y estables.

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En Kenia, tres proyectos muestran diferentes formas de transformar la energía en impacto positivo. Los sistemas solares contribuirán a aumentar la resiliencia de servicios esenciales en el St. Mary's Mission Hospital y el Fatima Mission Hospital, a través de las organizaciones Liliane Fonds y AVSI.

Por su parte, el proyecto de The Sarara Foundation utilizará energía solar para apoyar una economía de conservación que vincula la producción de leche de más de 1.250 mujeres Samburu con el cuidado de elefantes huérfanos y otras especies amenazadas, creando al mismo tiempo oportunidades de generación de ingresos.

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En Mozambique, a través de la Fundação Ibo, un sistema solar híbrido reforzará la continuidad de los servicios esenciales del Hospital Distrital de Ibo, el único hospital de la isla, que atiende a una población de más de 40.000 personas. Entre los servicios beneficiados se encuentran maternidad, cirugía, urgencias y diagnóstico.

En Brasil, en la región amazónica, la Escola Indígena Municipal Puranga Pisasú y 48 viviendas de la comunidad indígena de Nova Esperança dispondrán de acceso permanente a la electricidad mediante energía solar. La solución permitirá reducir significativamente el uso de diésel y apoyar actividades como la educación, la conectividad y la refrigeración.

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El anuncio de estos nueve nuevos proyectos se produce en un momento en el que EDP vuelve a estar presente en la Conferencia del Clima, dando continuidad a su participación en las principales plataformas internacionales de debate y acción climática. En la COP31, la compañía contribuirá al debate sobre cómo acelerar la transición energética, defendiendo el papel de la electrificación en la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad.

"La electrificación adquiere verdadero significado cuando se traduce en mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades para las personas. En un momento en el que la COP31 debate cómo acelerar la electrificación a escala global, proyectos como estos muestran lo que esa ambición puede significar en la vida de las personas: energía para garantizar atención sanitaria, acceso a agua potable, mejores condiciones educativas y nuevas oportunidades para generar ingresos", ha afirmado Vera Pinto Pereira, consejera ejecutiva de EDP y presidenta de la Fundación EDP.

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"La energía limpia no solo es esencial para descarbonizar las economías. Es también un poderoso motor de desarrollo, resiliencia e inclusión, capaz de transformar comunidades y crear oportunidades allí donde más se necesitan", ha añadido.