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Hexnode XDR incorpora inteligencia sobre amenazas, priorización de alertas y remediación automatizada

PR Newswire

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SAN FRANCISCO, 12 de noviembre de 2026

· Hexnode XDR ahora es compatible con macOS además de Windows, lo que amplía la detección y respuesta de los puntos finales a ambas plataformas.

· El análisis mejorado de amenazas, la priorización de alertas y la remediación automatizada ayudan a los equipos a investigar las amenazas y tomar medidas correctivas con menos pasos manuales.

· La priorización de alertas y la puntuación de activos sientan las bases para las futuras capacidades de IA del centro de operaciones de seguridad (SOC), con una investigación y orquestación más profundas asistidas por IA en la hoja de ruta.

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SAN FRANCISCO, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, la división de software empresarial de Mitsogo, ha ampliado Hexnode XDR con nuevas funcionalidades para la detección de amenazas, la priorización de alertas y la remediación, junto con soporte para macOS. Estas mejoras dan respuesta a un desafío persistente para los equipos de seguridad: la detección de una amenaza no necesariamente facilita su resolución.

"Desarrollamos Hexnode XDR en torno a una queja que escuchábamos constantemente: las herramientas de seguridad son buenas para avisarte de que algo va mal, pero malas para ayudarte a solucionarlo. Nunca se nos solicitaron más alertas. Menos pasos entre la alerta y la solución: esa era la petición", explicó Apu Pavithran, director ejecutivo y fundador de Hexnode, durante la conferencia inaugural de HexCon26.

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Para lograrlo, es necesario vincular las investigaciones de seguridad con las acciones que se tomen en los dispositivos afectados. La integración nativa de Hexnode XDR con Hexnode UEM reúne la detección de amenazas, la inteligencia de dispositivos y la administración de puntos finales, lo que ayuda a los equipos a contener las amenazas y abordar la exposición subyacente con menos pasos manuales.

¿Qué novedades presenta la detección y el triaje de Hexnode XDR?

Hexnode XDR integra las señales de amenazas y el contexto correspondiente en una vista centralizada de incidentes, lo que ayuda a los equipos a determinar qué sucedió y dónde se debe prestar atención primero.

Las funcionalidades más recientes incluyen:· Inteligencia integrada sobre amenazas: Las integraciones con Mandiant (Google Threat Intelligence) y Recorded Future comparan la actividad de los puntos finales con la inteligencia de amenazas externas, lo que ayuda a identificar amenazas e indicadores conocidos más rápidamente.

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· Análisis del entorno aislado: Los archivos sospechosos pueden examinarse en un entorno aislado, y los resultados se retroalimentan al sistema de detección para proporcionar contexto adicional antes de que los equipos tomen medidas.

· Investigación asistida por IA: Hexnode Genie AI proporciona resúmenes de alertas en lenguaje sencillo para apoyar el triaje. La función Analyse with Genie utiliza datos de incidentes en tiempo real para explicar lo sucedido, identificar los elementos afectados y recomendar una solución.

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· Detección de anomalías: Identifica actividad inusual que puede no coincidir con las firmas de amenazas conocidas, lo que ayuda a descubrir comportamientos de ataque nuevos o previamente desconocidos.

· Priorización de alertas: Clasifica las alertas según su gravedad y urgencia para que los analistas puedan centrarse en las actividades de mayor prioridad en lugar de revisarlas en el orden en que llegan.

· Puntuación de activos: Asigna a los puntos finales una puntuación de riesgo dinámica basada en parámetros de riesgo definidos, lo que ayuda a los equipos a identificar qué dispositivos requieren una atención más detallada.

Para reducir aún más los falsos positivos, los administradores pueden configurar políticas de exclusión para archivos, aplicaciones y procesos de confianza, lo que permite que las investigaciones se centren en la actividad que requiere revisión.

¿Cómo optimiza Hexnode XDR la respuesta ante amenazas?

Una vez identificada y priorizada una amenaza, Hexnode XDR proporciona capacidades de respuesta diseñadas para contener el incidente y abordar el riesgo subyacente en el punto final.· Aislamiento de puntos finales: Permite aislar con un solo clic los dispositivos afectados de la red, manteniendo el acceso de administración a través de Hexnode, lo que ayuda a contener la posible propagación de amenazas mientras continúan la investigación y la remediación.

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· Gestión de vulnerabilidades: Identifica vulnerabilidades y parches faltantes, y la remediación se lleva a cabo a través de Hexnode UEM. Esto conecta la investigación de amenazas XDR con la aplicación de parches en los puntos finales, lo que ayuda a los equipos a abordar las brechas de seguridad descubiertas durante un incidente.

· Remediación automatizada: Activa correcciones predefinidas basadas en reglas y políticas configuradas, lo que reduce las acciones correctivas manuales repetitivas.

En conjunto, estas capacidades conectan la detección con la contención y la remediación posterior, en lugar de dejar que los equipos coordinen cada etapa a través de flujos de trabajo separados.

Para mantener visible la información clave de seguridad, los paneles personalizados permiten a los equipos adaptar su vista a su función y prioridades de supervisión. Las integraciones con Splunk y QRadar también conectan Hexnode XDR con los sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) existentes para una investigación e informes más amplios.

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¿Cómo está Hexnode XDR avanzando hacia operaciones de SOC asistidas por IA?

En conjunto, la priorización de alertas, la puntuación de activos y la remediación automatizada proporcionan el contexto y el marco de respuesta necesarios para respaldar flujos de trabajo de SOC más asistidos por IA, lo que ayuda a que las operaciones de seguridad pasen de identificar lo que importa a determinar dónde se deben tomar medidas. Hexnode Genie AI complementa esto al utilizar datos de incidentes en tiempo real para respaldar las decisiones de investigación y respuesta.

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Hexnode tiene previsto aprovechar esta base para desarrollar una investigación y orquestación más profundas asistidas por IA en XDR y en toda la plataforma Hexnode.

Acerca de Hexnode

Hexnode es un proveedor líder de soluciones empresariales que optimizan la gestión de dispositivos, la identidad del usuario y la seguridad de los puntos finales. Las plataformas de Hexnode incluyen Hexnode UEM para la gestión autónoma de puntos finales con tecnología de IA, Hexnode XDR para la detección y respuesta inteligente ante amenazas, y Hexnode IdP para la gestión segura y contextual de identidades y accesos. Con presencia en más de 130 países, Hexnode continúa construyendo un ecosistema integrado de herramientas conectadas, una solución a la vez. Para obtener más información, diríjase a www.hexnode.com.

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FUENTE Mitsogo Inc. dba Hexnode