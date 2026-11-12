Fernando Valladares lleva 60.000 firmas al Congreso contra los incendios: "Ante el fuego da lo mismo ser rojo o azul"

12/11/2026 La Asociación Ignífuga y el movimiento Todos Contra el Fuego presentan este jueves 12 de noviembre más de 60.000 firmas, incluidas las 27.500 recogidas por la comunidad de movilización ciudadana Avaaz. SOCIEDAD

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La Asociación Ignífuga - Alianza Ciudadana para la Prevención de Incendios, junto al movimiento Todos Contra el Fuego (impulsado por el científico Fernando Valladares, ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 60.000 firmas reunidas para reclamar una política de prevención forestal que se mantenga durante todo el año, independientemente del partido político.

En este sentido, en declaraciones a los medios ante el Congreso, Valladares ha lamentado la "falta de coordinación" existente en la materia entre administraciones y fuerzas políticas y ha manifestado que, ante un incendio, "da lo mismo" que seas "rojo" o "azul".

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"Traemos aquí una serie de propuestas para hablar con los distintos grupos políticos, para que cada grupo político de alguna manera también muestre qué hay de ese apoyo y de esa preocupación que se escucha en los momentos sensibles, pero que luego llega el invierno o llegan las elecciones generales y de los incendios no habla nadie", ha explicado.

Las firmas entregadas incluyen las 27.500 recogidas por la comunidad de movilización ciudadana Avaaz, además de las 32.600 recabadas a través de la plataforma Todos Contra el Fuego. El acto se lleva a cabo en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo, según han comunicado desde la asociación, de reclamar acuerdos políticos a largo plazo que garanticen la continuidad de las políticas de prevención forestal más allá de los cambios de gobierno.

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Así, Valladares ha explicado que, con esta recogida de firmas, pretenden que el conocimiento científico y la preocupación ciudadana se "traduzcan" en acciones y decisiones políticas también cuando los incendios pasan a "segundo plano" en la actualidad.

"Ante un incendio hay una serie de cosas en la que todos estamos de acuerdo pero, si no las practicamos antes, si no establecemos una hoja de ruta, si no vemos cómo incorporar el nuevo conocimiento ante los nuevos incendios, quién tiene que hacer qué, si no lo vamos practicando luego haremos poco, tarde y mal", ha afirmado.

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El Pacto de Estado que reclama el movimiento ciudadano se apoya en una serie de pilares como el consenso social, para construir un marco duradero con la participación de la ciudadanía, la comunidad científica, el mundo rural y los profesionales de emergencias; y dar prioridad presupuestaria para la prevención para orientar los recursos a la gestión del territorio y a reforzar su capacidad de respuesta frente al cambio climático.

También reclama una gestión durante los 365 días del año para asegurar la coordinación permanente entre administraciones y la estabilidad de los equipos profesionales; y criterio científico y territorial para adaptar los planes de prevención a las condiciones de cada territorio y apoyar las actividades económicas rurales que contribuyen a su cuidado.

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Asimismo, pide un compromiso legislativo duradero con el fin de superar el bloqueo institucional y garantizar la continuidad de las políticas de prevención más allá de cada legislatura.

"Hay que derivar a la prioridad (...) El dinero ahora está puesto en extinción de los incendios (...) y estos nuevos incendios no los podemos abordar con la idea de extinción. Por supuesto, cuando se disparan habrá que hacer lo que se pueda en extinción, pero la idea es prevención, y la prevención es precisamente más económica, no vamos pidiendo mucho dinero, sino un cambio de prioridades", ha subrayado Valladares.

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Por ello, Ignífuga, Todos Contra el Fuego y Avaaz han solicitado que la inversión pública dé prioridad a la prevención, con recursos "estables" para anticiparse al fuego y superar lo que califican como un modelo "centrado exclusivamente" en la extinción.

"MÁS ALLÁ" DE LA ENTREGA DE FIRMAS

Por su parte, el portavoz de Todos Contra el Fuego y miembro fundador de Ignífuga, Pablo Sagredo, ha recalcado que, aunque ahora entregan 60.000 firmas, pretenden que la iniciativa vaya "más allá".

"Estamos aquí para juntarnos también e interpelar a los grupos parlamentarios para que nos cuenten cuáles son los compromisos que ellos van a adquirir, cuáles son sus plazos y que esto no caiga en saco roto. Vamos a seguir enganchados y trabajando con los distintos actores sociales, con los científicos y con los grupos parlamentarios ojalá", ha concluido Sagredo.

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