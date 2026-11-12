Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Catar por motivos de seguridad

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La Federación de Fútbol de los Estados Unidos ha retirado a su selección masculina juvenil del próximo Mundial Sub-17 de Catar por motivos de seguridad, según informó la cadena 'ESPN' este miércoles por la noche.

'ESPN' informó que ha obtenido una carta enviada a los jugadores y que ha recibido además la confirmación por parte de la Federación de que el equipo no participará en el torneo que da comienzo el próximo 19 de noviembre.

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"Os escribimos para informaros de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el mismo. Estamos muy orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a los Estados Unidos en el Mundial", indica la carta según la cadena deportiva.

El organismo señala que "lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales -incluida la advertencia de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado para Catar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias-", han optado por no participar en este Mundial. "El bienestar de nuestras jugadoras y de nuestro personal siempre será nuestra máxima prioridad", añade.

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el pasado 23 de octubre una advertencia de viaje de nivel 3 para este país de Oriente Medio, en la que advertía a los ciudadanos estadounidenses de que "reconsideraran viajar a Catar debido al riesgo de conflicto armado". La advertencia hacía referencia a los ataques perpetrados en la vecina Arabia Saudí por los rebeldes hutíes de Yemen.