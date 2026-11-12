España roza los 50 millones de habitantes debido al aumento de extranjeros

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Madrid, 12 nov (EFE).- La población residente en España aumentó en 130.233 personas en el tercer trimestre de este año debido al incremento de ciudadanos extranjeros, como colombianos y venezolanos, con lo que el número total de habitantes sube a 49.935.642 a 1 de octubre de 2026, el valor máximo de la serie histórica.

Son datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que informa de evolución de la población trimestralmente.

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Muestran un incremento anual conjunto del 0,88 %, en tanto que los nacidos en el extranjero representaron el 98,8 % de la subida total, y se estima que el crecimiento poblacional en términos anuales es de 435.551 personas.

Los nacidos fuera de España (10.433.091 habitantes) son más que los de nacionalidad extranjera, pues parte de ellos adquirió la española.

Así, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237. Los españoles crecieron en 43.340.

Las principales nacionalidades de quienes llegaron a España durante el tercer trimestre fueron la colombiana (con 33.200 inmigrantes), la española (23.600) y la venezolana (19.000).

En cuanto a la española, fuentes del INE explicaron a EFE que se trata de personas con nacionalidad española que retornaron al país al margen de si nacieron o no en el extranjero y de si se nacionalizaron o ya tenían la nacionalidad española.

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Por su parte, las nacionalidades de emigrantes más numerosas fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

El número de hogares se situó en 19.953.529 a 1 de octubre de 2026, con un aumento de 69.162 durante el tercer trimestre del año. EFE