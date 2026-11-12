El Comité de Huelga médica aplaza al 21 de noviembre la manifestación convocada inicialmente para este sábado en Madrid

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El Comité de Huelga médica ha aplazado al 21 de noviembre la manifestación que había convocado inicialmente para este sábado en Madrid, decisión que ha justificado en "el cambio sustancial en las circunstancias políticas, sociales y sindicales", y al objeto de "preservar la neutralidad" de sus reivindicaciones.

"Esta decisión está motivada por la responsabilidad de los cargos que se ejercen, la independencia política y la necesidad de preservar la eficacia de las movilizaciones", han puesto de manifiesto los integrantes del órgano de negociación, que son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), y los sindicatos médicos Andaluz (SMA) y de Euskadi (SME).

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Tras señalar que, además, se han visto obligados a modificar el recorrido por los actos de campaña electoral establecidos, por los que se impide que la manifestación termine frente al Congreso de los Diputados, han sostenido que "mantener una convocatoria a cualquier precio sin tener en cuenta todos los factores actuales podría suponer que se antepone el cumplimiento de un calendario fijado a una auténtica defensa de los intereses reales de los médicos".

Junto a ello, han explicado que una manifestación estatal implica el desplazamiento de miles de personas a la capital "en un momento de especial sensibilidad y dificultades logísticas tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)". De hecho, han recordado que entre los convocantes figuran el sindicato médico CESM Castilla-La Mancha y el SMA, "cuyos territorios son los más afectados por la suspensión de la línea de tren que une Madrid con el sur de la Península".

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Por lo anterior, y dado que "la demanda de autobuses para sustituir a los trenes en desplazamientos con cariz más urgente no hace sino apelar a la responsabilidad y la coherencia de los convocantes", las organizaciones sindicales han decidido retrasar una semana la movilización que, por tanto, se seguirá celebrando en sábado.

CLIMA POLÍTICO Y SOCIAL AGITADO

"El actual clima político y social que se ha agitado desde el anuncio del adelanto electoral, con una creciente tensión y confrontación -tanto en las calles por parte de diversos colectivos como entre los actores políticos- que alimenta el riesgo de que las reivindicaciones de los médicos caigan en una instrumentalización partidista", han continuado, al tiempo que han expuesto que ello "supondría utilizar los derechos de médicos y facultativos como moneda de cambio electoral".

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Al respecto, han declarado que las exigencias que llevan años reclamando "se dirigen a todos los partidos con responsabilidad de gobierno y a todos los niveles territoriales, independientemente del signo político". Debido a ello, "una parte importante de esa declarada independencia sindical radica no solo en proclamarla, sino también con la adopción de decisiones que la garanticen", han explicado.

Además, han afirmado que "existen diferentes huelgas convocadas por otros colectivos, en las que se mantiene una conmoción social de la que aún costará recuperarse y en las que no existe un interlocutor estatal con capacidad política real con quien negociar una reforma legislativa como la que lleva años reclamando la profesión médica". "La movilización que supone una manifestación no es un fin en sí misma, sino un instrumento para conseguir resultados y, ahora mismo, difícilmente pueda traducirse esta visibilidad en compromisos negociadores efectivos", han añadido.

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En este sentido, han subrayado que es "prioritario" en la actualidad "exigir esos compromisos a las fuerzas políticas y preparar una nueva etapa de negociación y presión ante el próximo Gobierno que surja de las urnas". Por ello, y pese al "desgaste" de los profesionales, han aclarado que "este aplazamiento no supone ninguna renuncia, sino un ejercicio transparente de coherencia y de responsabilidad que coexiste con el mantenimiento intacto de las reivindicaciones".