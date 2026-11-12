El Campus Creativo de la UNIA muestra en La Rábida la vanguardia artística

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El Campus Creativo de La Rábida (Huelva) ha iniciado este jueves su recta final, con los primeros resultados de los residentes artísticos que la Universidad Internacional de Andalucía acoge en su sede iberoamericana. El rector José Ignacio García ha participado en esta muestra, con proyectos que exploran la cultura techno, la masculinidad, la anorexia o la recuperación de la figura de Marga Gil y su relación con Juan Ramón Jiménez.

El rector ha saludado a los residentes, donde ha subrayado que "la universidad es investigación y aprendizaje, pero también es creación y talento, cultura y un espacio donde cultivar el humanismo", ha indicado la UNIA en una nota.

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A su juicio, este proyecto va de "ayudar a todos esos hombres y mujeres que apuestan por la expresión desde el arte", una tarea que "requiere tiempo, reflexión, estudio, cierto aislamiento y, por qué no, interacciones con otros creadores. Para todo ello, ningún lugar como La Rábida".

En este sentido, García ha destacado que el Campus Creativo "toma el pulso a la sociedad actual a través del arte", con propuestas desde la danza, el teatro, la literatura, la poesía o el audiovisual que abordan la memoria, la identidad y la disidencia corporal, los nuevos folclores o las relaciones familiares. El rector ha agradecido, además, la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en las residencias de dramaturgia y guionistas, y del Centro Andaluz de las Letras en las residencias literarias.

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VANGUARDIA ARTÍSTICA

La jornada ha comenzado con 'Ella es Marga', de la actriz, dramaturga y directora escénica Marta González Martín. Es una creación dramatúrgica unipersonal sobre Marga Gil Roësset, escultora e ilustradora de la Generación del 27 y del grupo de 'Las Sin Sombrero'. Varias mujeres de su entorno hablan de ella en primera persona, entre ellas su madre, su hermana, Ernestina de Champourcín y Zenobia Camprubí, en un retrato polifónico que interpreta una sola actriz.

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Tras la rueda de prensa, Roberto Martínez Martínez-Losa ha mostrado 'A MAN_US_SCRIPT', un dispositivo escénico que crea oscuridad a través del baile colectivo y la cultura techno y de club. Propone un espacio de ritmos continuos y repetitivos donde desaparecer de la mirada pública y crear un nuevo folclore. Cuenta con la participación de Pedro Rojas-Ogáyar, Rocío Guzmán y Juan Carlos Lérida.

Desde la modalidad de Artistas Emergentes, Benjamín Cristian Santiago Montiel ha presentado 'Castrar a un hombre', una obra escénica sobre la experiencia de ser un intruso en un grupo al que no se pertenece. Un hombre intenta convertirse en perro y, cuando fracasa, intenta encajar entre los hombres. La pieza parte de las vivencias del propio intérprete y se pregunta cómo se mueven los cuerpos que se salen de la norma.

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La actriz Nieve Castro ha enseñado 'Pequeña bahía juntos', que sigue a Carmen desde los ocho años hasta la adolescencia, cuando sufre un trastorno alimentario. Entre recuerdos de playa, canciones pop y referentes como Cher o Pamela Anderson, descubre que su madre, que limpiaba en las casas de los veraneantes, solo deseaba meter los pies en el agua. Participa también Alba Núñez Suárez.

La jornada se ha cerrado con la primera muestra de dramaturgia, Las perdices, de Borja de Diego. La obra se sitúa en los años noventa: Miguel y Puri, recién casados, visitan por primera vez el piso donde van a vivir y planean el hogar en el que esperan pasar su vida. Dentro de veinticinco años se habrán divorciado, pero esa noche solo caben las promesas.

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SEGUNDA JORNADA DE MUESTRAS

Las muestras continuarán este viernes, viernes 13 de noviembre, a partir de las 10,00 horas, con otras cinco propuestas. Sergio Rodríguez Pérez (Sergio Andolini) presentará 'Un lugar al que llamaré casa', un proyecto de teatro documento que combina ficción sonora y 'dramawalker' en torno a la memoria, el barrio y la comunidad. Le seguirá la segunda muestra de dramaturgia, La otra, de Almudena López Molina, una obra para dos intérpretes sobre la otredad desde una perspectiva socioeconómica.

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Después llegarán 'Ángela', de Daniel Domínguez Romero, una investigación audiovisual sobre la oralidad andaluza, el lenguaje y el cuerpo; 'La espada de Reimundo: Carros de memoria', de la cineasta Rocío Huertas, que parte de una leyenda familiar para investigar la trata transatlántica de personas esclavizadas en España; y 'La flor de la gitana', pieza de danza de Pablo del Campo Márquez planteada como un viaje interior hacia el autodescubrimiento.