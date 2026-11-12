El banco brasileño BTG Pactual gana 2.337 millones de euros hasta septiembre, un 26% más

13/05/2024 Logo del banco brasileño BTG Pactual. ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID BTG PACTUAL

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El banco brasileño BTG Pactual obtuvo un beneficio neto ajustado de 14.563 millones de reales (2.337 millones de euros) hasta septiembre, un 26% más que el resultado contabilizado doce meses antes.

Los ingresos ascendieron a 31.151 millones de reales (5.000 millones de euros), un 20,4% más. La banca empresarial generó 7.599 millones de reales (1.220 millones de euros), el 'trading' 5.471 millones de reales (878,1 millones de euros) y los intereses netos y otros conceptos no detallados 5.430 millones de reales (871,5 millones de euros).

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Después, la banca personal y gestión de patrimonios aportó 4.535 millones de reales (727,9 millones de euros) y la de consumo 4.270 millones de reales (685,3 millones de euros), mientras que la gestión de activos y la banca de inversión brindaron 2.385 y 1.462 millones de reales (382,8 y 234,7 millones de euros), respectivamente.

Según se desprende de las cuentas publicadas este jueves, el sumatorio de gastos operativos en los que incurrió la entidad fue de 13.031 millones de reales (2.091 millones de euros), un 18% más.

Las ganancias del tercer trimestre avanzaron un 17,4%, hasta los 5.091 millones de reales (817,1 millones de euros), y la cifra de negocio subió un 13,8%, hasta los 10.812 millones de reales (1.735 millones de euros).

Sobre métricas financieras, la rentabilidad anualizada (ROAE) de BTG Pactual cerró el noveno mes del año en el 26,4% y la ratio de capital en el 16,3%. La tasa de cobertura de liquidez (LCR) terminó en el 179,4%.

"Nos complace anunciar otro trimestre de resultados récord en el que los ingresos y el beneficio neto han alcanzado nuevos máximos. Nuestros resultados reflejan la solidez de un modelo de negocio diseñado para generar rendimientos constantes a lo largo de los distintos ciclos del mercado, tanto en un entorno de tipos de interés elevados como en periodos de incertidumbre", ha explicado el banco.

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