Edurne rompe su silencio con un revelador mensaje ante los rumores de crisis con David De Gea: "Una curita para el alma"

12/11/2026 Edurne EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Edurne y David De Gea forman, desde que se conocieron en 2010 grabando un villancico solidario, una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Sin embargo, y a pesar de la discreción con la que siempre han llevado su relación -cuyos momentos cumbre fueron el nacimiento de su única hija, Yanay, en 2021; y su romántica boda en Menorca en 2023- en los últimos días están en el ojo del huracán mediático por una supuesta crisis que ellos no han confirmado ni desmentido por el momento, aunque las pistas que apuntan a un claro distanciamiento cobran cada vez más fuerza.

Y es que a pesar de que hasta ahora solían presumir de su amor en redes sociales, la ausencia de interacciones en sus respectivas publicaciones, el hecho de que la artista no felicitase públicamente a su marido en su 36 cumpleaños hace unos días, y que en sus últimas apariciones no haya lucido su alianza de casada, son para muchos indicios más que evidentes para afirmar que la pareja estaría atravesando por su peor momento.

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En medio de este aluvión de informaciones sobre una posible separación, Edurne reaparecía este martes en el evento 'Dial Unicxs' organizado por Cadena Dial en el Teatro Eslava de Madrid y, a pesar de su llamativo e inesperado silencio -puesto que nunca ha tenido problemas en atender a la prensa- sí respondía a las preguntas sobre su supuesta crisis con De Gea con una inmensa sonrisa al abandonar la que ha sido su primera actuación desde que se activaron las alarmas sobre su distanciamiento del futbolista.

Y ha sido este miércoles cuando, más tranquila, la cantante ha roto su silencio con un revelador mensaje en Instagram: "Ayer fue una curita para el alma reencontrarme con todos vosotros. Sentí la energía que me enviábais y os la devolveré por 1000 en el próximo disco, el más personal de mi carrera, y la gira del año que viene", ha expresado, agradeciendo además a Cadena Dial "por estar siempre, delante y detrás, como hacen los amigos que abrazan fuerte". "Qué gusto compartir un día tan especial. El año que viene más y mejor" ha concluido junto a un carrusel de imágenes del evento, en el que lució un pantalón tipo bombacho negro y un corsé dorado por encima de una camisa con el cuello caído y estampado de finas rayas en beige y marrón.

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Mientras Edurne guarda silencio sobre su supuesta crisis, diferentes medios de comunicación aseguran que la artista lo estaría pasando muy mal y en este duro trance estaría volcada en su hija Yanay, su única prioridad mientras se especula con que su matrimonio con De Gea pende de un hilo.