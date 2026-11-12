Dimite Miriam González como consejera de Atrys para centrarse en su candidatura a las elecciones del 29N

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Miriam González Durántez, líder del partido político Democracia 21 y esposa del expolítico británico Nick Clegg, ha dimitido como consejera de Atrys Health para centrarse en exclusiva en su actividad política y en su candidatura a las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre.

Según ha informado este jueves la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración ha tomado razón de la dimisión presentada por Miriam González de su cargo como miembro de este órgano y, por consiguiente, de sus puestos como presidenta y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y como vocal de la Comisión de Auditoría de la compañía.

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La renuncia de González fue presentada mediante carta este miércoles, 11 de noviembre, y surtirá efectos a partir de hoy.

El consejo de administración de Atrys Health ha expresado su agradecimiento a la abogada española por su dedicación y contribución a la sociedad durante el ejercicio de sus funciones.

Miriam González fue nombrada consejera independiente de Atrys Health en junio de 2023, con mandato hasta junio de 2027.