Denunciante del caso Sodalicio califica de engaño y show la reunión del papa con víctimas

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Lima, 12 nov (EFE).- José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), cuestionó el tratamiento que la Iglesia está dando a las víctimas, al sentirse vetado de la reunión que el papa León XIV mantuvo este martes en Perú con este colectivo, y criticó que el pontífice pida buscar su perdón.

En una declaración a periodistas frente a la Nunciatura en Lima, donde el papa mantenía la reunión con algunas víctimas de abusos, Escardó cuestionó el secretismo con el que han manejado la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Vaticano esta reunión, sin que trascienda públicamente las víctimas que dialogarán con el pontífice.

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Escardó, que en los días previos aseguró haber sido vetado de la reunión por ser considerado una "víctima incómoda", acusó al presidente de la CEP, Carlos García Camader, de mentir e incumplir el sexto mandamiento cuando el miércoles aseveró que su institución no había impuesto ningún veto para este encuentro.

"Que sepa el mundo entero que esto es un engaño. Simplemente están tomando a víctimas que no sabemos quiénes son. Tienen derecho a ser escuchadas, pero nadie tiene el derecho a convertirlas en un 'show' mediático para hacer creer que la Iglesia Católica está haciendo algo por las víctimas", incidió Escardó.

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El denunciante se preguntó "qué pasa por las víctimas que llevan años luchando, que hablan a la prensa, esas víctimas que salen, dan la cara y hacen lío".

"Nosotros hemos sido abusados dentro de la Iglesia Católica y no se nos está escuchando y no se nos está haciendo justicia. Esas víctimas las ocultan, esas víctimas las filtran, esas víctimas no quieren que hablen con el papa", remató.

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Escardó explicó que León XIV ha recibido cartas de víctimas de abusos en Perú especialmente en el Sodalicio, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta para reunirse en el Vaticano o en Roma.

"Por eso venimos personalmente a decirle al papa que aquí estamos y que no pueden evitar que nosotros no hablemos. No nos pueden silenciar", apuntó.

Escardó pidió que "los papas dejen de hablar y comiencen a introducir políticas de protección a los menores, de prevención, de acceso a la justicia".

"Los abusos no son un error, n una falta ni un pecado, es un delito y es así como tal debe ser castigado", enfatizó.

En un discurso ante los obispos peruanos este jueves, el papa pidió abordar los casos de abusos dentro de la Iglesia pero también buscar el perdón, algo que Escardó rechaza con contundencia.

"Estos sectores dicen que nosotros deberíamos dejar atrás el sufrimiento que hemos pasado y que deberíamos perdonar a nuestros perpetradores. Incluso algunas personas dicen que acepten ese sufrimiento como Jesús aceptó el dolor en la cruz", comentó Escardó

"Eso es desastroso. Lo único que hace es dañar mucho más a la víctima y que se perpetúe el abuso", apostilló.

Por ello, consideró que "la palabra correcta es Justicia y esa palabra la mencionó el papa ayer cuando llegó a Perú, en su primero discurso". "Él dijo que eso es lo que se tiene que hacer, aplicar la justicia en todas las circunstancias", finalizó.

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El Sodalicio es el mayor caso de abusos dentro de la Iglesia peruana, con más de un centenar de denuncias de abusos físicos, psicológicos, económicos e incluso sexuales contra menores.

Esta sociedad, fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari, fue extinguida por el papa Francisco al ser considerada como una organización sectaria, tras una investigación donde el actual papa León XIV ayudó a acelerar el caso y a que las víctimas tuviesen llegada con el Santo Padre de ese momento, gracias a su largo periodo en Perú. EFE

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