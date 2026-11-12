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Bolaños descarta el cese de Marlaska por las cargas del 11N pero admite que hay imágenes que no "han gustado"

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las cargas policiales en la huelga general del 11 de noviembre, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le han "gustado".

Bolaños ha señalado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general y ha descargado de responsabilidad a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior.

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En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Bolaños ha indicado que "en absoluto" el cargo de Marlaska al frente de Interior está en cuestión, defendiendo que estuvo pendiente de "todo el trabajo" que realizaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada de la huelga general.

((Seguirá ampliación))

He visto algunas imágenes y algunas imágenes que he visto no me han gustado.

esas imágenes son los propios mandos policiales, los propios responsables los que tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento

MARLASKA

en absoluto...

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