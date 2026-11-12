Anne Igartiburu recuerda la muerte de su madre: "falleció en un voluntariado. Es una forma de decir, se puede"

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Mostrando una vez más su lado más solidario y comprometido, Anne Igartiburu ha ejercido de maestra de ceremonias del 40º aniversario de la Fundación AENILCE -entidad dedicada a la atención, educación y rehabilitación de niños y jóvenes con lesión cerebral- junto al periodista deportivo Andrés Marcio en una gala que se ha celebrado este miércoles en el Auditorio CTO de Madrid y en la que también han aportado su granito de arena Fonsi Nieto, Juan Peña y Sonia González, o Raquel Meroño entre otros rostros conocidos.

Pura sofisticación con un versátil traje blanco con blazer cruzada y top satinado en el mismo tono, la presentadora de 'D'Corazón' de TVE ha atendido a la prensa junto a su compañero y, a pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida personal, ha puesto el foco en la importancia del voluntariado recordando emocionada el fallecimiento de su madre en una labor de rescate en helicóptero en los Picos de Europa cuando ella tenía tan solo 17 años.

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"Son muchos años en la profesión, y creo que es una forma de crear y de cerrar el círculo, de celebrar y darnos cuenta que hay muchísimas fundaciones así pequeñas que hacen una gran labor. Estamos muy ilusionados" ha expresado, revelando que en su caso, como madre de tres hijos -Noa, a la que adoptó en India en 2001; Carmen, adoptada en Vietnam en 2013; y Nicolás, fruto de su matrimonio con Pablo Heras Casado, que nació en 2016- intenta inculcarles este compromiso: "Si, yo creo que sólo mamamos en casa, nos damos cuenta, a Andrés le pasará el día de mañana si tiene familia y en mi caso, pues bueno, yo aprendo también mucho de ellos, ¿no? Hoy en día yo creo que eso se aprende, yo en casa también pues lo he vivido, mi madre, como sabéis, también falleció de una forma, voluntariado y entonces es una forma también de decir, bueno, se puede y somos todos uno. Totalmente".

Fue en 2015, en su entrevista en el programa de Bertín Osborne 'En tu casa o en la mía', cuando Anne habló por primera vez sobre la durísima pérdida de su madre. "Ella era maestra pero estaba de voluntaria en un grupo de rescate de montaña. Se estrelló el helicóptero... Te queda la satisfacción de saber que estaba haciendo algo importante para los demás, pero costó levantar cabeza", confesaba emocionada, admitiendo que fue muy complicado tanto para ella como para su padre seguir adelante sin su pronegitora; "Falta ella y se resquebraja el eje de cualquier familia y cada uno sale adelante como puede" se sinceraba, revelando que su vínculo con su progenitor se hizo entonces mucho más fuerte.

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