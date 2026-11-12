Aymeric Laporte y Nico Williams, fuera de la convocatoria ante República Checa

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El central Aymeric Laporte y el extremo Nico Williams se han quedado este jueves fuera de la convocatoria para el partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, que enfrenta a España y República Checa en Praga, una convocatoria en la que se estrenan Marc Roca y Jacobo Ramón.

España encara este jueves en Praga la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, en la que se medirá a la República Checa a partir de las 20.45 horas en el estadio de Letná. Un partido en el que Luis de la Fuente no podrá contar con Laporte, que sufre un proceso vírico, y Nico Williams, que no participó en el entrenamiento del lunes.

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Los que si han entrado en la convocatoria para el partido y podrían debutar con la camiseta de la absoluta Jacobo Ramón y Marc Roca. El central del Como ha heredado el dorsal 14 de Laporte, mientras que el bético ha hecho lo propio con el 17 del pequeño de los Williams. El que no está tampoco entre los citados es Álvaro Vallés.