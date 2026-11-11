Misas más multitudinarias celebradas por un papa

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Redacción Internacional, 11 nov (EFE).- Las misas que el papa León XIV ha celebrado esta semana en Argentina, en Buenos Aires y después en el santuario de Nuestra Señora de Luján, con unos 2,5 millones de personas y más de 2 millones, respectivamente, son unas de las liturgias más multitudinarias que los pontífices han dado a lo largo de la historia.

El récord lo ostenta la misa en el Rizal Park de Manila (Filipinas) el 18 de enero de 2015, oficiada por el papa Francisco, que congregó entre 6 y 7 millones de personas a pesar de la lluvia.

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Una cifra que sorprendió incluso al propio Francisco, tal y como afirmó después el portavoz vaticano, Federico Lombardi. Según declaró, el pontífice le preguntó incrédulo durante toda la jornada cuánta gente había. A día de hoy sigue siendo el evento más numeroso de la historia de los viajes de los papas.

También en Manila se celebró la segunda homilía más multitudinaria, cuando el 15 de enero de 1995, el papa Juan Pablo II presidió la misa de cierre de la X Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a la que acudieron entre 4 y 5 millones de personas.

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En julio de 2013, en el primer viaje internacional de su pontificado, Francisco cerró la Jornada Mundial de la Juventud con una vigilia y una misa en la playa de Copacabana de Río de Janeiro (Brasil), a la que asistieron más de 3 millones de personas. La anterior edición, en Madrid en 2011, congregó a cerca de dos millones de personas.

Este martes, el papa León XIV ha celebrado el evento más multitudinario de su pontificado en Palermo, Buenos Aires, al reunir a dos millones y medio de personas en una misa. Tan sólo un día después, otros dos millones de fieles acudieron a la misa que ofició en el santuario de Nuestra Señora de Luján, también en Argentina.

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A principios de siglo, el 18 de agosto de 2002, Juan Pablo II celebró otra misa multitudinaria en el parque Blonie de la ciudad en la que pasó cuarenta años de su vida, Cracovia (Polonia), ante más de dos millones de personas.

El 20 de agosto de 2000, Juan Pablo II reunió en Tor Vergata, Roma (Italia), también a cerca de dos millones de jóvenes y en su momento fue considerada la más "numerosa de jóvenes católicos de toda la historia de Occidente", sólo superada por la de Manila cinco años antes.

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Francisco volvió a congregar a más de un millón y medio de jóvenes en la homilía final de la JMJ Cracovia, en el Campus de la Misericordia, el 31 de julio de 2016.

León XIV, quien lleva en el pontificado un año y medio, ya había celebrado este año dos misas multitudinarias. Una fue en Madrid (España) el 7 de junio ante 1,2 millones de personas, y la otra más reciente, el 26 de septiembre, en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos ante unos 700.000 fieles.

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El papa León XIV inició el pasado 6 de noviembre su primera gira por Latinoamérica, un viaje que incluyó visitas a Uruguay y Argentina y que este miércoles continúa en Perú, donde concluirá el recorrido, el día 16, con una misa multitudinaria en Lima. EFE

(foto)