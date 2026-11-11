Fujimori rechaza que su viaje a APEC, en plena visita del Papa a Perú, sea un desaire

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Lima, 10 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este martes que "jamás" se le ocurriría "desairar" al papa León XIV, al responder a las críticas en redes sociales sobre el viaje que realizará a China para participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), mientras el pontífice estará aún en territorio peruano.

"Jamás se me ocurriría desairar al Papa León XIV. Soy católica creyente y practicante", declaró Fujimori al Canal N al ser consultada sobre el pedido de autorización del Congreso para ausentarse del país del 15 al 21 de noviembre próximos, es decir, un día antes del final de la visita del Santo Padre.

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La visita papal empieza en Perú el miércoles 11, recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa, y concluirá el próximo lunes 16 con una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima.

La mandataria explicó que tiene programada una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el día 17 para la cual no ha sido posible cambiar de fecha y destacó que es importante participar en las actividades de APEC, que empezarán el 18 en Shenzhen (China).

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"Estamos con mucha ilusión y (el papa) va a ser recibido por todos los peruanos", dijo Fujimori, pero agregó que "como presidenta, tengo obligaciones de Estado que cumplir".

La jefa de Estado solicitó el lunes la autorización al Senado para viajar a China a participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y posteriormente realizar una visita oficial a Japón, el país del que proceden sus antepasados.

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La petición de Fujimori para ausentarse del país abarca del 15 al 21 de noviembre, con el propósito de participar en actividades del APEC en Shenzhen y posteriormente hacer la visita de Estado a Japón el 20 de noviembre.

"Las reuniones permitirán abordar asuntos concretos de interés común en materia de comercio e inversión, infraestructura, conectividad, y cooperación internacional (especialmente en materia de tecnología y transición energética), así como explorar nuevas oportunidades de cooperación en otras áreas", sostuvo la Presidencia en el documento presentado al Senado.

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En Shenzhen, la jefa de Estado de Perú también tiene previsto participar en una reunión de trabajo con empresarios estadounidenses organizada en la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC en la que también asistirán varios ministros peruanos.

La llegada de Fujimori a Japón se producirá a petición de la mandataria, que expresó al gobierno nipón su interés en realizar una visita de Estado, lo que fue aceptado por Tokio, que ha organizado una cumbre de la presidenta con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

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La reunión permitirá revisar el estado de las relaciones bilaterales, reafirmar su asociación estratégica y considerar los principales asuntos de la Hoja de Ruta 2024-2033, además de suscribir una serie de convenios diplomáticos.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre de APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción instaurada en su administración y manejada directamente por su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos. EFE

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