Derogan una ley que prohibía las relaciones homosexuales en Trinidad y Tobago

Guardar

San Juan, 10 nov (EFE).- Un tribunal británico derogó una ley que prohibía las relaciones homosexuales en Trinidad y Tobago, lo que marca un hito para los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el país caribeño, que forma parte de la Comunidad de Naciones (Commontwealth), según la sentencia emitida este martes.

"La capacidad de establecer un vínculo profundo con otra persona mediante una relación íntima y amorosa es un interés vital para todos los seres humanos", afirmó el Comité Judicial del Consejo Privado, compuesto por Lord Reed, Lord Briggs, Lord Sales, Lord Burrows y Lady Rose.

PUBLICIDAD

El consejo, con sede en Londres, es el tribunal de apelaciones más alto para varias antiguas colonias británicas, dictó durante la jornada la sentencia definitiva y más significativa hasta la fecha en una batalla constitucional que comenzó hace casi diez años.

El tribunal desestimó así el recurso del Estado y confirmó el derecho del querellante Jason Jones a mantener relaciones sexuales consentidas en privado sin ser tachado de delincuente.

Las personas LGBTQI+ de Trinidad y Tobago sufrieron un duro revés legal en marzo de 2025 cuando el Tribunal de Apelación del país anuló un fallo histórico de 2018 que había despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo.

Jones impugnó inicialmente la ley ante el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, donde obtuvo una sentencia favorable en 2018, pero el Tribunal de Apelación de las islas anuló dicha sentencia en 2025.

Jones y sus abogados llevaron el caso ante el Consejo Privado para presentar un recurso de casación sobre un caso que pone de relieve cómo el legado de la colonización de Gran Bretaña sigue influyendo en los sistemas jurídicos de algunas de sus antiguas colonias.

PUBLICIDAD

De acuerdo a los documentos judiciales, este fallo establece que los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales no tipifiquen como delito las relaciones sexuales privadas y consentidas entre adultos.

Según la legislación trinitense anulada, un hombre que mantuviera relaciones sexuales anales consentidas con otro hombre podía ser procesado y ocurría lo mismo si una pareja heterosexual mantenía relaciones sexuales anales consentidas.

Es decir, hasta ahora una pareja heterosexual podía enfrentar a sanciones penales por mantener dicho acto, aun cuando ambos adultos hubieran dado su consentimiento.

Asimismo, la medida estipulaba que el sexo oral consentido entre adultos podía entrar potencialmente en el ámbito de aplicación del derecho penal.

"Este fallo es otro poderoso recordatorio de que la despenalización no es un privilegio especial, sino un imperativo universal de derechos humanos. Los gobiernos que siguen criminalizando las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo deberían derogar estas leyes y garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, igualdad y sin miedo", señaló el investigador sénior de derechos LGBT en Human Rights Watch, Cristian González Cabrera.

PUBLICIDAD

Trinidad y Tobago obtuvo la independencia en 1962 y se convirtió en una república en 1976, rompiendo así sus lazos con la Corona británica.

La Commonwealth reúne a 56 países con vínculos con Reino Unido, entre ellos la mayoría de los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), antiguas colonias británicas en el Caribe.

Caricom está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. EFE