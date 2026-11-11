Costa Rica recibirá cooperación de OMC por 300.000 dólares para pesca sostenible

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San José, 10 nov (EFE).- Costa Rica anunció este martes que recibirá 300.000 dólares en recursos de cooperación no reembolsable del Fondo para la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de fortalecer la gestión pesquera sostenible.

Los recursos permitirán facilitar al país el cumplimiento del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, particularmente en cuanto a la recopilación y gestión de datos, así como el fortalecimiento de los sistemas de ordenación pesquera, explicaron el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería costarricenses en un comunicado de prensa.

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"La aprobación de estos recursos constituye una valiosa oportunidad para fortalecer la capacidad técnica e institucional del INCOPESCA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura)" y "permitirá mejorar la calidad, integración y análisis de la información pesquera", dijo el presidente de esa entidad, Nelson Peña.

Según el funcionario, esto es "un elemento fundamental para respaldar decisiones de manejo sostenibles, fortalecer la transparencia y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia pesquera".

La iniciativa contempla el diagnóstico de las fuentes de datos y los sistemas de información existentes, el diseño de una arquitectura integrada de datos, la estandarización de la información y el desarrollo de herramientas para monitoreo y análisis de datos pesqueros.

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"Los recursos contribuyen a las prioridades nacionales del sector y a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola 2025-2030. Además, refuerza la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para respaldar las decisiones públicas con información confiable que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos", dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez.

Según las autoridades, los fondos fortalecerán la capacidad institucional del INCOPESCA para el cumplimiento del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, incluyendo las obligaciones de transparencia.

Ese acuerdo entró en vigor el 15 de septiembre de 2025 y es el primer tratado multilateral vinculante centrado en la sostenibilidad y protección de los recursos marinos.

Los recursos del Fondo de Pesca de la OMC tienen como objetivo apoyar a los países en la implementación de dicho Acuerdo. EFE