El primer ministro portugués dice que "más vale prevenir que curar" tras remitir Charles

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Lisboa, 11 nov (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, aseguró este miércoles que "más vale prevenir que curar" después de que la borrasca Charles afectara este miércoles al país con una fuerza más debilitada de lo esperado.

"La depresión Charles no tuvo en el territorio continental el impacto que se había previsto. Lo cual no quiere decir que no hayamos tenido momentos de gran presión y algunos incidentes en la región que estaba más expuesta", dijo Montenegro a periodistas tras una rueda de prensa de la protección civil lusa para hacer balance de la jornada.

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El primer ministro felicitó a los portugueses por la "respuesta muy positiva ante una situación que era muy exigente, muy difícil y que podría repetirse en el futuro".

Sobre la pregunta de si el Gobierno tuvo un exceso de celo con las medidas preventivas respecto a Charles, Montenegro contestó que "las últimas horas han puesto de manifiesto que más vale prevenir que curar".

"Objetivamente, es mejor que no corramos riesgos que, desde el punto de vista profesional, resultan excesivos frente a lo que la ciencia y los conocimientos técnicos son capaces de anticipar (...)", declaró.

"Afortunadamente, esta depresión ha terminado, ha acabado dividiéndose, ha perdido fuerza y ha seguido una trayectoria diferente a la que se había previsto inicialmente, y eso solo debe ser motivo para que, por ello, nos sintamos satisfechos, porque la naturaleza no nos ha puesto en la situación más grave que era previsible", agregó.

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Por su parte, el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, informó de que "a pesar de la mejora de la situación", se registraron en el país 1.630 incidentes, la mayoría de ellos inundaciones.

Las zonas con más afectadas por Charles fueron el área metropolitana de Lisboa, la península de Setúbal y el Algarve, en el sur del país.

El balance de la jornada se salda con una persona que tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y cuatro personas que fueron evacuadas tras sufrir caídas.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La borrasca Charles llega a la península ibérica tras pasar por el archipiélago luso de Madeira, en el Atlántico, donde provocó inundaciones, desprendimientos de tierra y caídas de árboles, después de dejar lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento.

Más de 350 vuelos fueron cancelados este miércoles.

A lo largo del día, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) fue rebajando el nivel de aviso en el país, que amaneció rojo por la mañana en varios distritos pero que por la noche de este miércoles ya se había estabilizado hasta desaparecer.

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El ministro del Interior de Portugal, Luís Neves, adelantó este miércoles que el Gobierno no alargará la situación de alerta decretada por la llegada de la borrasca Charles al país y rechazó que el Ejecutivo actuara con exceso de celo tras la ligera mejora de la previsión meteorológica. EFE