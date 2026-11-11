El peronista Axel Kicillof espera que Milei "asuma y reciba el mensaje de León XIV"

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Luján (Argentina), 11 nov (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales opositores al Gobierno argentino, el peronista Axel Kicillof, dijo a EFE que espera que el presidente ultraderechista Javier Milei asuma las palabras pronunciadas por el papa León XIV sobre justicia social durante su visita al país.

"Lo que tenemos que esperar es si el Gobierno asume y recibe algo del mensaje de León", comentó Kicillof este miércoles en la localidad de Luján, donde asistió a la última misa multitudinaria del pontífice en Argentina.

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Quien fue ministro de Economía (2013-2015) durante el Gobierno de Cristina Fernández afirmó que tan solo se ha visto con Milei dos veces desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, y que ha sido "imposible" reunirse con él, a pesar de ser el gobernador de la provincia más importante, con el 40% de la población argentina.

Kicillof, de 55 años y a quien Milei llama "comunista" y lo insulta con frecuencia en público, podría ser candidato en las elecciones presidenciales de 2027 si se produce un consenso al interior del peronismo.

Sobre esa falta de consenso dentro de ese movimiento político histórico, argumentó: "Decía el Pepe Mujica que la derecha se unifica por intereses. Y a veces los progresistas, la izquierda, el populismo, como quieran llamarlo, se divide por ideas".

Advirtió, en ese sentido, que mientras las fuerzas progresistas debaten se va construyendo una "internacional ultraderechista" comandada por Donald Trump.

"Ahí es donde el papa es muy importante, porque es una voz a escala planetaria internacional muy clara y definida sobre determinados temas, como la paz. Esta idea de la paz que trae Trump a través de la fuerza, con los misiles, no va", recalcó.

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Sobre el mensaje que ha dejado León XIV en Argentina, donde ha defendido un modelo económico humanista, argumentó: "Hay un tema ahora con si el crecimiento necesariamente genera exclusión, si -como se decía en las viejas teorías neoliberales- primero hay que crecer y después distribuir. Nos insisten con eso en Argentina y no es el primer episodio, hace tres años que está dándose esa discusión".

En declaraciones a EFE, el líder peronista se apropió también de la frase pronunciada ante Milei por León XIV "la economía tiene que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía"; y consideró que este mensaje obliga a "no postergar a todo el mundo para que se concentre la rentabilidad en pocas manos".

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La misa celebrada por el papa en Luján, ciudad de peregrinación por ser hogar de la patrona de Argentina, congregó a cuadros peronistas y a defensores de los derechos humanos, como la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. EFE

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