“No damos más”: el alza del combustible asfixia a los transportistas de Chile

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Juan José Díez Góez

Santiago de Chile, 11 nov (EFE).- Patricio Pérez, de 35 años, es conductor y desde las cinco de la mañana del pasado martes tiene su bus estacionado en uno de los carriles de la Ruta 5, la principal autovía de Chile. Decidió adherirse a las protestas convocadas por distintos gremios de transportistas tras más de seis meses agobiado por los aumentos sostenidos en el precio del diésel y la gasolina.

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"Si el combustible está casi en el doble, entonces uno tiene que trabajar el doble”, dijo a EFE Pérez, quien antes del llamado ‘bencinazo’ de marzo llenaba el tanque de su bus con 580.000 pesos chilenos (591,6 dólares) y ahora necesita alrededor de 900.000 pesos (918 dólares).

Pérez es uno de los miles de transportistas que a lo largo de todo Chile bloquean de manera parcial desde hace 48 horas las principales rutas del país para exigir al Gobierno de José Antonio Kast que tome medidas más ambiciosas para frenar un alza de los combustibles que está ahogando al sector.

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“Usted no le puede subir el pasaje (de bus) a una persona que está ganando un sueldo mínimo. Si un pasaje vale 10.000 pesos, ¿cómo le voy a decir al pasajero que me pague 20.000 pesos cuando esa persona sigue ganando el mismo salario?”, se preguntó.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

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La crisis de los combustibles arrancó el pasado marzo, a los pocos días de que Kast llegara al poder, cuando decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

La controvertida medida generó un impacto en cadena en distintos sectores económicos y hundió la popularidad del mandatario ultraderechista, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.

Rodrigo Sáez, oriundo de la zona sur de Chile y dueño de varios buses, votó por Kast en las elecciones del año pasado, pero la situación económica del mayor productor de cobre del mundo le está llevando incluso a replantearse su apoyo al Gobierno y a buscar oportunidades en otros sectores, como la agricultura.

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“Estamos pidiendo créditos sobre créditos para cubrir los gastos. Ya no damos más, esa es la verdad y por eso la movilización va a seguir hasta la última instancia porque estamos mal, estamos quebrados”, aseguró a EFE, también desde uno de los carriles de la Ruta 5, a las afueras de Santiago.

Para contener la crisis, Kast anunció esta semana un proyecto de ley para contener el alza de los precios de los combustibles durante 90 días y establecer un tope en el incremento de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares), una medida que no contenta a gran parte del sector.

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Entre las demandas de los transportistas se encuentran la eliminación transitoria del impuesto a los combustibles o la revisión de los peajes de las autopistas.

“Nosotros lo que buscamos es una bajada (en el precio del diésel) de la misma cuantía que fue el alza (en marzo), que fue de 500 pesos. Eso es lo que queremos que se devuelva”, afirmó a EFE Camilo Sálazar, propietario de una empresa de transporte.

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Pero la crisis no solo afecta a dueños o conductores de vehículos, sino a toda la cadena, incluidos auxiliares de tripulación como Gonzalo Betancourt, que ha sufrido una reducción salarial.

“Mi cartola (cuenta bancaria) cada mes va en números rojos. Estoy buscando alternativas porque no nos alcanza con este sueldo”, relató a EFE.

El alza de los combustibles está empujando a la inflación a su nivel más alto en 18 meses y el IPC subió 0,5 % en octubre, acumulando una variación anual de 4,5 %.

El último gran paro de camioneros tuvo lugar en febrero de 2022, pero duró apenas unos días.

Por el momento, las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se han desmarcado de la protesta, pero entienden las reivindicaciones del resto de agrupaciones.

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Representantes de varias de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas se han reunido en distintas ocasiones en las últimas horas con las autoridades para tratar de llegar a un acuerdo, pero las negociaciones han fracasado y el paro se mantiene.

"Ninguno de los que estamos acá le ha aumentado a sus clientes el 60 % de las tarifas, porque es imposible. Hemos tenido que meternos las manos al bolsillo nosotros mismos y por eso hoy día estamos acá en la calle”, concluyó Salazar. EFE

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