Los demócratas logran una victoria histórica en Misisipi y amplían su mayoría en el Senado

Guardar

Washington, 11 nov (EFE).- Los demócratas ganaron las elecciones al Senado en Misisipi, un histórico bastión republicano, y ampliaron su mayoría en la Cámara Alta a 55 de los 100 escaños, según las proyecciones difundidas este miércoles, más de una semana después de los comicios.

Tras un ajustado recuento, el demócrata Scott Colom se impuso a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith por más de 4.400 votos, con el 99 % escrutado, lo que permitió a medios como CNN y AP proyectar su victoria.

PUBLICIDAD

El triunfo de Colom marca un hito en un estado que no elegía a un senador demócrata desde 1982 y en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ganó por 22 puntos en 2024.

Además, Colom se convertirá en el primer senador afroamericano por Misisipi en 145 años, desde que Blanche K. Bruce dejó el cargo en 1881.

El recuento en Misisipi se prolongó por el estrecho margen entre ambos candidatos y porque el plazo para procesar votos anticipados y verificar identidades de votantes no concluyó hasta este martes.

Con esta victoria, los demócratas contarán con 55 escaños, frente a los 44 de los republicanos, en el Senado del nuevo Congreso, que iniciará sus sesiones el próximo enero.

Las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, interpretadas como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una histórica victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

PUBLICIDAD

Los demócratas conquistaron escaños del Senado hasta ahora en manos republicanas en Texas, Iowa, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kansas y Ohio, a los que se suma ahora Misisipi.

Alaska es el único estado cuya contienda al Senado queda por resolver. Allí, la demócrata Mary Peltola aventaja al senador republicano Dan Sullivan, que aspira a la reelección.

La última victoria demócrata en una elección al Senado por Alaska se produjo en 2008. EFE