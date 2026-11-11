El G7, preocupado por participación de sancionados en el proceso político de Haití

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París, 11 nov (EFE).- Los países del G7 expresaron su preocupación por la participación de personas sometidas a sanciones en el proceso político de Haití, al considerar que socava la rendición de cuentas y la confianza de la población, y reclamaron preservar la credibilidad de las elecciones, cuya primera vuelta ha sido aplazada a julio de 2027.

"El pueblo de Haití tiene derecho a decidir su futuro mediante procesos democráticos y responsables políticos que actúen con integridad al servicio del interés general", mantuvieron los ministros de Exteriores de los siete países más industrializados (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), en una declaración publicada este miércoles tras una reunión de dos días en París.

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Los ministros insistieron en la necesidad de garantizar "la aplicación plena e imparcial del decreto electoral" y subrayaron la necesidad de obtener "resultados concretos que refuercen la confianza de la población en el proceso electoral y contribuyan a la credibilidad del retorno a una gobernanza democrática".

Además, respaldaron la renovación hasta finales de marzo de 2027 del mandato de la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), cuyo objetivo es ayudar a las fuerzas haitianas a restablecer la seguridad y la estabilidad en el país.

En este sentido, instaron a todos los actores de seguridad presentes en Haití a que "la protección de los civiles haitianos sea su prioridad en todas sus operaciones de seguridad".

El G7 pidió asimismo a la comunidad internacional que refuerce la financiación de la misión internacional, al considerar que su éxito "depende de un apoyo multilateral sostenido para financiar sus operaciones". Por ello instaron a la comunidad internacional "a incrementar sus contribuciones financieras al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas".

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Los ministros expresaron además su profunda preocupación por la persistencia de la crisis humanitaria, la violencia generalizada y las informaciones sobre violaciones de los derechos humanos, y reclamaron un mayor apoyo internacional para atender las múltiples necesidades de la población haitiana.

Por último, destacaron la importancia de impulsar la recuperación económica del país y celebraron el acuerdo entre el Banco Mundial y las autoridades haitianas como marco para evaluar las reformas y reforzar la rendición de cuentas sobre sus resultados.

En este sentido, el G7 subrayó la necesidad de "sentar las bases para la recuperación económica de Haití" con el respaldo de las instituciones financieras internacionales y otros socios multilaterales.

La declaración del G7, de una docena de páginas en total y con una especial atención en términos de espacio a las crisis de Ucrania y de Oriente Medio, se esperaba inicialmente el martes por la tarde, aunque la presidencia francesa había advertido de que primero tenía que ser validada y verificada en su integridad por todas las delegaciones. EFE

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