Xi y Putin valoran las relaciones con Nicaragua en el cumpleaños de Ortega, según Murillo

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San José, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este martes que los presidentes de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, felicitaron al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, con motivo de sus 81 años, que cumplirá mañana miércoles.

La esposa de Ortega y copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales en Managua que Xi y Putin felicitaron a Ortega por su onomástico y reafirmaron su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación con el país centroamericano.

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Xi Jinping, según Murillo, envió una carta a Ortega en la que le hace llegar sus sinceras felicitaciones y sus mejores deseos, y destacó el "desarrollo integral y acelerado" de las relaciones entre los dos países.

"Este año marca el quinto aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, y estoy dispuesto a trabajar junto a usted y la copresidenta Rosario para reforzar la orientación estratégica, profundizar la confianza mutua política y promover continuamente un mayor desarrollo de la Asociación Estratégica China-Nicaragua para mayor beneficio de nuestro pueblo", señaló Xi en su carta, según el Gobierno nicaragüense.

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Por su lado, Putin elogió a Ortega, su aliado, de quien dijo "ha aportado una contribución personal importante al desarrollo de relaciones de Asociación Estratégica entre nuestros pueblos y países", según Murillo.

"Y sin duda continuaremos nuestro constructivo trabajo conjunto para seguir fortaleciendo todo el conjunto de relaciones bilaterales, mutuamente beneficiosas, en beneficio de los pueblos amigos de Rusia y Nicaragua. Le deseo buena salud, ánimo alto, bienestar y éxitos en la actividad de Estado", manifestó Putin en la carta.

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Ortega llega a los 81 años de edad delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

El exguerrillero sandinista, que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años y siete meses. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.E FE

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mg/gf/lpm