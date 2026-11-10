La Bolsa de São Paulo se deja un 0,52 % tras el aviso sobre la política monetaria futura

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São Paulo, 10 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo se dejó este martes un 0,52 %, después de que el Banco Central de Brasil informara que mantendrá las tasas de interés en niveles elevados durante un tiempo para tratar de contener la inflación.

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 171.336 puntos.

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En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,48 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,585 reales para la compra y 5,586 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El Banco Central divulgó este martes el acta de la reunión de la semana pasada y en ella defendió la necesidad de una política monetaria más restrictiva ante los riesgos inflacionarios.

Después de varios recortes seguidos, la institución decidió dejar la tasa interbancaria en 13,75 %.

En este contexto, los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras se dejaron un 0,1 %, mientras que los títulos de la minera Vale cayeron un 1,8 %.

Sin embargo, las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores bajadas fueron las de la productora de etanol São Martinho (-11,6 %) y las de la aseguradora HapVida (-10,9 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores subidas fueron los de las tiendas Magazine Luiza (+11,6 %) y los de la fabricante aeronáutica Embraer (+9,3 %).

El volumen negociado en la jornada rondó los 30.000 millones de reales (unos 5.370 millones de dólares o 4.800 millones de euros) en más de 4,2 millones de operaciones. EFE