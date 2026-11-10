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Venezuela reforma la ley eléctrica para atraer inversiones en medio de apertura petrolera

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Caracas, 10 nov (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes por unanimidad, luego de tres aplazamientos del debate definitivo, una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación "será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente".

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Las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, según la norma. EFE

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