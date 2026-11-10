Fiscalía de EEUU pide encarcelar al padre de Meghan Markle por quitarse su localizador

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) pidió este martes encarcelar a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, al acusarlo de quitarse su localizador electrónico, una condición de su arresto domiciliario por supuesta posesión de pornografía infantil.

Markle Sr. "presuntamente se quitó su brazalete a las 1:45 horas" (6:45 GMT), señaló el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, quien recordó que un juez federal permitió hace cuatro días al acusado, de 82 años, estar fuera de prisión mientras afronta su proceso penal en Florida.

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"Las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales, no sugerencias. Estamos solicitando al tribunal que revoque su libertad y lo detenga a la espera del juicio, y continuaremos procesando este caso hasta las últimas consecuencias de la ley", expuso Essayli en sus redes sociales.

Agentes del FBI arrestaron el viernes pasado a Markle en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia, por estar acusado de poseer material de abuso sexual infantil, "incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", según Essayli.

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Tras la detención, el juez federal Thomas Wilson, del Distrito Central de Florida, ordenó el viernes su liberación bajo fianza y le impuso arresto domiciliario.

Por otro lado, documentos judiciales revelaron este martes que la magistrada Lindsay Griffin solicitó una revisión psiquiátrica independiente y obtener "todos los registros de salud mental" de Markle Sr., al sospechar que no es "mentalmente competente" para entender su proceso penal.

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El FBI reveló que halló unos 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes mudarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, Markle Sr. afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico The Sun el 23 de octubre que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre por información de la Policía británica, por lo que cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.EFE

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