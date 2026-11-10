Rego pide a la Agencia de Protección de Datos que paralice la actividad de TikTok en España de forma excepcional

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido este martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice la actividad de TikTok en España con carácter excepcional, al amparo del artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos, tras la investigación de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en la plataforma.

Rego ha explicado que este artículo permite que, en circunstancias excepcionales, una autoridad de control que considere urgente intervenir para proteger los derechos y libertades de los interesados adopte de inmediato medidas provisionales con efectos jurídicos en su territorio, algo que en España corresponde a la AEPD, como ha explicado en declaraciones a medios de comunicación este martes tras reunirse con representantes de TikTok España.

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La ministra ha indicado que la solicitud se ha enviado este martes y ha confiado en que la respuesta sea "muy rápida" por tratarse de un asunto urgente.

"Pueden estar seguros de que si dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", ha afirmado Rego. En este sentido, ha defendido que no hay ningún modelo de negocio que pueda estar "por encima de los derechos de la infancia y de la adolescencia", y ha comparado la situación con la de un local físico en el que se produjeran estos hechos, que, a su juicio, sería clausurado de manera cautelar.

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Maldita.es publicó este lunes una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

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Ante este escenario, este lunes Rego remitió un escrito a la Fiscalía para poner en su conocimiento los hechos documentados y solicitar que se valoren todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la infancia, incluida, si se considera procedente, la posible interrupción de los servicios de la plataforma. La ministra ha dicho que la Fiscalía está trabajando en ello.

Rego ha afirmado que, tras reunirse con el equipo de Maldita, los datos le parecen "muy graves" y reflejan un problema estructural en TikTok, cuyo algoritmo, ha dicho, "premia la generación de ecosistemas que comparten, reproducen y ponen a disposición violencia sexual contra la infancia de una manera bastante sencilla".

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Asimismo, la titular de Juventud e Infancia ha considerado que los mecanismos de autorregulación de las grandes plataformas "no funcionan" y que los algoritmos están diseñados de modo que el beneficio "queda por delante" del respeto a los derechos de niños.

La ministra ha detallado que en la reunión con TikTok el Ministerio le ha pedido retirar de inmediato los contenidos y perfiles identificados por Maldita, ponerlos a disposición de la Fiscalía, conservar las pruebas y presentar un balance verificable de las medidas adoptadas.

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También ha exigido explicaciones sobre por qué solo se retiraron cinco de los 50 vídeos denunciados y otros 13 se bloquearon solo en España, y una revisión humana y urgente de las denuncias, además de un sistema de moderación eficaz e intervenir los sistemas de recomendación para que dejen de amplificar este tipo de contenidos.

Además, el Ministerio ha sugerido a la plataforma que suspenda su actividad en España mientras resuelve estas medidas y garantiza que cumple la normativa, incluido el veto a menores de 13 años que establece su propia regulación. Rego ha dicho que TikTok se ha mostrado "amable" y dispuesta a mantener una conversación fluida, pero que no ha aportado respuestas ni medidas concretas.

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Según ha explicado, la empresa ha señalado que va a estudiar y evaluar la situación y que lo que se le pide es "muy complicado", sin comprometerse a una auditoría ni a mecanismos de verificación.

"Frente a un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica", ha afirmado la ministra, incluyendo entre esa solución la suspensión cautelar de determinados perfiles o la reformulación de los algoritmos.

La ministra ha asegurado que el Gobierno va a "ir con todo" y que está activando todas las medidas a su alcance.