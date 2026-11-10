Conmebol dice que torneos y premios no peligran por intervención del Ueno bank paraguayo

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Luque (Paraguay), 10 nov (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó este martes a EFE que las competiciones y premios del organismo no están en riesgo de suspensión tras la intervención por problemas de solvencia financiera del banco paraguayo Ueno bank, donde el rector del fútbol suramericano tiene depositados recursos.

Una fuente indicó que el organismo tiene depositados en la intervenida entidad unos 14 millones de dólares, constituidos en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) a plazo fijo y no en una cuenta corriente. Esta suma representa el 2,4 % de los 600 millones de dólares en ingresos alcanzados en 2025.

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Los fondos están colocados en un Certificado de Depósito de Ahorros "a largo plazo", dijo la fuente, aunque no precisó el tiempo estipulado en el contrato con el banco.

Tampoco informó cuándo la Conmebol espera recuperar los recursos, por los que "va a pelear" de forma inmediata.

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció hace una semana el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno, tras detectar que el índice de solvencia del banco, que recibió más de 800 millones de fondos públicos, especialmente de cajas pensionales, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

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La intervención desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso, así como el ahora extitular del BCP Carlos Carvallo, quien había renunciado al anunciar el proceso contra la entidad financiera y se entregó el viernes a las autoridades.

El Banco Central informó que más del 90 % de las cuentas de Ueno Bank cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos ya había recibido la devolución de sus recursos, mientras que entre las aproximadamente 128.000 cuentas pendientes figuran aquellas con certificados de depósito de ahorro (CDA), como el instrumento en el que la Conmebol mantiene sus fondos. EFE

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