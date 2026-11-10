Muere otro reo en la cárcel de Rikers de Nueva York y suman 9 en 2026

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Nueva York, 10 nov (EFE).- El grupo Legal Aid Society informó este martes de que otro reo murió en la cárcel Rikers Island de Nueva York, considerada una de las más violentas en Estados Unidos, elevándose a nueve el número de personas que ha muerto este año bajo la custodia del Departamento de Correcciones de la ciudad.

El reo fue identificado como César Medero Curet, de 36 años, que fue arrestado el pasado marzo y acusado de intento de asesinato tras presuntamente golpear a una persona en el metro e intentar lanzarla a las vías del tren cuando estaba a punto de pasar, según medios locales.

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El hombre fue hallado este martes en su cama por un funcionario del penal, tras lo que el personal procedió a activar el protocolo de emergencia médica, pero fue declarado muerto después de las seis de la mañana, indica el medio local AmNY.

El Departamento de Corrección no ha divulgado la causa del deceso de Medero, que estaba detenido en el Centro Robert N. Davoren dentro del complejo carcelario en espera de su juicio y que tenía prevista una audiencia el 16 de diciembre, agrega.

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Legal Aid, que representaba a Medero, exigió una investigación "rápida, independiente e imparcial" de su muerte: "Su familia y sus abogados merecen respuestas, y cualquier información sobre lo sucedido debe ser compartida con ellos de manera rápida y transparente", sostuvo.

Señaló además que la muerte de Medero es otro recordatorio "devastador" del costo humano del "disfuncional sistema penitenciario de la ciudad", e instó a la administración a cerrar Rikers Island "de una vez por todas.”

El jefe del Departamento de Correcciones, Stanley Richards, envió un mensaje de condolencias a los medios. "La seguridad y el bienestar de todos los que viven y trabajan con nosotros siempre serán nuestra máxima prioridad. Esta gran pérdida nos afecta profundamente a todos", afirmó.

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En octubre de 2019 el Concejo de la ciudad votó a favor del cierre del complejo penitenciario en 2026 para reemplazarlo por cuatro cárceles más pequeñas, algo que no ha ocurrido porque no se ha completado su construcción.

El alcalde, Zohran Mamdani, está a favor del cierre del complejo, que también alberga mujeres y menores, pero ha reconocido la dificultad de lograrlo. EFE