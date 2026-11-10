(Crónica) Valencia y Alavés pasan a treintaidosavos de final con sendos 'sets'

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El Valencia CF ha goleado por 0-6 al UE Tavernes y el Deportivo Alavés ha hecho lo propio por 1-6 al CD Anaitasuna en 1/64 de final de la Copa del Rey Mapfre, en un calendario aún deslavazado y que este martes también ha visto, entre otros, los triunfos de la SD Eibar por 0-3 en su visita al CD Pamplona y del CD Leganés por 0-1 en su visita al CF TrivalValderas.

Jugando en el Ontime Butarque como visitante en vez de como local, el 'Lega' dejó claro ante un adversario de inferior categoría que sigue en crisis. Eso sí, el equipo alcorconero tampoco atraviesa una buena racha de resultados en su grupo de Tercera RFEF y este choque se decidió gracias a un solitario gol de Álex Millán para los 'pepineros' en el minuto 48.

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El Eibar sufrió menos en el Estadio Municipal Valle de Aranguren, pues Javi Martón abrió el marcador en el 2' y Jon Magunazelaia marcó el 0-2 en el 22'. El propio Magunazelaia logró su doblete en el 53' para dejar visto para sentencia el triunfo del conjunto armero y su avance a otra ronda.

Además, resultados cortos hubo tanto en el encuentro entre CP Mijas Las Lagunas y Real Jaén, con 1-2 a favor de los jiennenses, como en el duelo entre SD Amorebieta y UD Logroñés, con 1-0 favorable a los vizcaínos. Y luego llegaron los platos fuertes con equipos de Primera División.

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No obstante, ninguno tuvo problemas para acceder a treintaidosavos de final. En el Campo de fútbol de Txerloia, Jonny Otto hizo el 0-1 para el Alavés con un derechazo duro desde fuera del área y que a la altura de la cabeza se 'comió' el portero rival. Mariano Díaz logró el 0-2 en el 37', con un derechazo raso y aprovechando una asistencia del mismo Jonny Otto.

Aunque el 1-2 de Carlos Juaristi antes del descanso mantuvo vivo al Anaitasuna, tras volver de vestuarios resolvieron los 'babazorros'. Miguel Rodríguez hizo el 1-3 remachando un centro de Carles Aleñá tras una bonita triangulación, Mariano repitió gol de ariete en el 57', Aitor Mañas hizo la 'manita' en el 79' y Aleñá redondeó el 'set' en el 86' con la zurda.

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Por último, en Mestalla, ejerció el Valencia de visitante y tras solo medio minuto gastado abrió el marcador con gol a bocajarro de Dani Raba. Luego en el 11' Raba fue asistente para la diana sutil de Hugo Duro, Luis Rioja convirtió en un córner el 0-3 sobrepasado el cuarto de hora y Harvey Elliott marcó de falta directa el cuarto tanto 'che', todo en 23 minutos.

Ya en la segunda mitad, Aimar Blázquez consiguió un doblete, el 0-5 y el 0-6 definitivo, tras rematar sendos pases de Rioja desde el costado izquierdo del ataque valencianista. Pese a ser un contrincante de varias categorías por debajo, los pupilos de Javier Aguirre mostraron una buena cara y dieron muchísimo trabajo a Arnau Mainar, guardameta del Tavernes.

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