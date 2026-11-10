La Bolsa de México avanza un ligero 0,05 % y llega a nuevo máximo de 71.893,88 unidades

Guardar

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este martes un ligero avance del 0,05 % que ayudó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 71.893,88 unidades para registrar un nuevo máximo histórico consecutivo, en una jornada con pérdidas en Estados Unidos.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano sucedió apenas ayer cuando alcanzó 71.855,64 unidades.

PUBLICIDAD

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, mientras que en Estados Unidos se observaron pérdidas generalizadas", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Agregó que las pérdidas en Estados Unidos se debieron a la publicación de la inflación al consumidor "que se ubicó por encima de lo esperado", lo que genera la expectativa de una postura monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

PUBLICIDAD

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ligera ganancia de 0,05 % para ligar seis sesiones al alza y cerrar en su mayor nivel con 71.893,88 unidades".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,79 %), Volaris (+2,71 %), Coca-Cola Femsa (+2,67 %), Grupo Carso (+2,35 %) y Bimbo (+1,94 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el avance de este martes, el mercado mexicano registra un rendimiento del 3,04 % en lo que va de noviembre y de 11,8 % en lo que va del año.

PUBLICIDAD

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,43 % frente al dólar al pasar de 18,54 a 18,62 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252,8 millones de títulos por un importe de 23.499 millones de pesos (unos 1.262 millones de dólares).

De las 790 firmas que cotizaron en la jornada, 344 terminaron con sus precios al alza, 412 tuvieron pérdidas y 34 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 5,93 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,04 %, y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el 2,79 %.

PUBLICIDAD

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -11,46 %; de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el -5,01 %, y de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO) con el -4,42 %. EFE