Martes, 10 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA ARGENTINA

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Córdoba (Argentina).- El papa León XIV ofrece una gran misa en la ciudad argentina de Córdoba y regresa durante la tarde a Buenos Aires para celebrar un encuentro con jóvenes en Buenos Aires.

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UCRANIA GUERRA

Abu Dabi - Las delegaciones de Rusia y Ucrania comienzan una reunión de dos días a nivel técnico en Abu Dabi bajo mediación de EE.UU. en la primera reunión trilateral desde finales de febrero cuando las negociaciones a tres bandas se interrumpieron debido a la guerra estadounidense en Irán.

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G7 EXTERIORES

París - Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 concluyen su reunión en París, centrada en la situación en Oriente Próximo y la guerra de Ucrania, así como en la coordinación del apoyo internacional a Kiev ante la nueva ronda de negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi.

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EEUU ELECCIONES

Washington - Termina el plazo para recibir el voto por correo en el estado de Misisipi por lo que se espera la proyección de los resultados de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre. Con el 97 % escrutado, el demócrata Scott Colom suma el 49,1 % y aventaja por unos 2.500 votos a la republicana Cindy Hyde-Smith en su contienda por un escaño en el senado.

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ARGENTINA R.UNIDO

Hamburgo (Alemania) - El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) empieza a escuchar los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para que se impida el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion en las aguas al norte de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por el Reino Unido a las empresas Rockhopper y Navitas.

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SÁHARA OCCIDENTAL

Naciones Unidas - La Asamblea General de la ONU debate el veto de Rusia a la resolución estadounidense para renovar el mandato de la Minurso en el Sáhara Occidental, que desembocó en el abrupto desmantelamiento de la misión, en una sesión en la que los Estados expondrán sus posiciones sobre el conflicto y las consecuencias del bloqueo en el Consejo de Seguridad.

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ADEMÁS

EEUU CHINA | Nvidia investiga a su director ejecutivo, Jensen Huang, después de que este admitiera haber tenido un amorío con una espía del Gobierno de China, una situación que ha hecho caer las acciones de la tecnológica, la segunda empresa más valiosa del mundo, en la bolsa de Wall Street. (Texto)

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COLOMBIA TERREMOTO | Manizales (Colombia) - Las réplicas del gran terremoto del pasado agosto en Colombia siguen sintiéndose en Manizales, una de las ciudades más afectadas, donde este martes, tres meses después del sismo, aún hay vecinos que esperan a que los expertos decidan si su hogar debe ser demolido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

RYUSUKE HAMAGUCHI | Ciudad de México - El aclamado director japonés Ryusuke Hamaguchi habla con EFE sobre ‘All of a Sudden’, película que se perfila entre las candidatas a los Premios Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional y que se presentará en el Festival Internacional de Cine UNAM, donde el cineasta recibirá la Medalla de la Filmoteca junto al también destacado realizador Kiyoshi Kurosawa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU INFLACIÓN | Nueva York, Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo de octubre después de que el IPC de Estados Unidos subiera en septiembre un 3,7 % interanual, una cifra tres décimas por encima del dato de agosto y que continuaba impulsada por el incremento del precio de los combustibles motivado por la guerra contra Irán.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO | Tapachula - Una nueva caravana de unos 2.000 migrantes centroamericanos y haitianos parte este martes de Tapachula, en la frontera sur de México, con destino a Estados Unidos, entre expectativas de cambios en la política migratoria estadounidense tras las elecciones legislativas y peticiones al Gobierno mexicano para que les permita continuar su recorrido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA | Teherán - Irán inaugura un nuevo centro de entrenamiento militar para voluntarios en la emblemática plaza Azadi de Teherán, donde se enseñará el manejo de ametralladoras, drones y cañones antiaéreos, en el marco del movimiento estatal 'Yanfada' (sacrificio por Irán), lanzado en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PANAMÁ CAFÉ | Boquete (Panamá) - Hace poco más de 20 años en una zona rural del oeste de Panamá se redescubrió el geisha, el café de especialidad convertido ahora en un producto de "ultralujo" y que este año ha vuelto a alcanzar los mayores precios en las subastas internacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PARAGUAY CRISIS | Asunción - La caída del banco paraguayo Ueno bank ha arrastrado a un grupo de medios del mismo conglomerado empresarial y consigo a unos 300 trabajadores que han quedado suspendidos y sin sueldo desde el pasado martes, cuando la entidad financiera fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

13:30 GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de octubre. (Texto)

14:00 GMT.- Miami.- LATINOAMÉRICA POLÍTICA.- Expresidentes iberoamericanos de derecha y centroderecha se reúnen en Miami para debatir sobre los desafíos políticos de la era digital y la inteligencia artificial durante el XI Diálogo Presidencial, en el que entregarán el Premio Sebastián Piñera a la Libertad a la opositora venezolana María Corina Machado, que será recogido en su nombre por su hijo Ricardo Sosa Machado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Naciones Unidas.- ONU SUDÁN DEL SUR.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este martes una sesión informativa sobre la situación en Sudán del Sur y las actividades de la Misión de Naciones Unidas en el país (UNMISS), en un contexto de persistente inestabilidad política y de seguridad y dificultades para avanzar en la aplicación del acuerdo de paz.

15:00 GMT.- Naciones Unidas.- SÁHARA OCCIDENTAL.- La Asamblea General de la ONU debate el veto de Rusia a la resolución estadounidense para renovar el mandato de la Minurso en el Sáhara Occidental, en una sesión en la que los Estados expondrán sus posiciones sobre el conflicto y las consecuencias del bloqueo en el Consejo de Seguridad.

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador analiza el pedido de licencia de quince días presentado por el presidente,Daniel Noboa, para participar en la campaña electoral con miras a los comicios locales del próximo 29 de noviembre, en los que el correísmo, su principal opositor, está inhabilitado para participar. (Texto)

15:30 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO MUJERES.- Especialistas presentan los nuevos resultados del Índice de Concienciación sobre la Violencia contra las Mujeres, un estudio que analiza la percepción y el reconocimiento de esta problemática en México, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Texto)

16:00 GMT.- Nueva York.- EEUU NATURALEZA.- El Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) ofrecerá una previa de la 35.ª edición de su tradicional Holiday Train Show, donde se presentará la emblemática exhibición de maquetas de trenes recorriendo miniaturas de los monumentos más representativos de la ciudad elaborados con materiales naturales. (Texto) (Foto)

21:00 GMT.- Bogotá.- ECOPETROL RESULTADOS.- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la mayor empresa del país, presenta los resultados del tercer trimestre, los primeros con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y con la nueva junta directiva, moldeada a su gusto. (Texto)

Quito.- ECUADOR SEGURIDAD.- Finaliza el toque de queda que rige en cinco provincias de Ecuador desde el pasado 1 de noviembre para combatir la inseguridad. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Termina el plazo para recibir el voto por correo en el estado de Misisipi por lo que se espera la proyección de los resultados de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

Córdoba.- PAPA ARGENTINA.- El papa León XIV ofrece una gran misa en la ciudad argentina de Córdoba y regresa durante la tarde a Buenos Aires para celebrar un encuentro con jóvenes en Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera Petrobras, controlada por el Estado brasileño, divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, después de haber logrado un aumento de beneficios del 55,3 % en el primer semestre. (Texto)

Sao Paulo.- TAURUS RESULTADOS.- El fabricante brasileño de armas Taurus divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- Vivo, la filia brasileña de la multinacional española Telefónica, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Guadalajara (México) - MÉXICO TURISMO - México inaugura la primera edición de ITB Americas, una feria internacional de turismo que reúne a unas 300 empresas y organizaciones del sector, así como a compradores de distintos países, con el objetivo de impulsar los negocios turísticos y fortalecer la conexión entre los mercados de América y el resto del mundo. (Texto) (Foto)

Europa

06:30 GMT.- París.- FRANCIA DESEMPLEO.- Se publican los datos sobre el nivel del desempleo en Francia en el tercer trimestre.

07:00 GMT- Stuttgart.- PORSCHE SE RESULTADOS.- Porsche SE, que agrupa las participaciones en el fabricante de deportivos y en Volkswagen, presenta los resultados del tercer trimestre.

08:00 GMT.- Bruselas.- UE INFANCIA.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el eurodiputado español Antonio López-Istúriz White participarán junto a los duques de Sussex en la inauguración de Lost Screen Memorial, una exposición que rinde homenaje a los niños y adolescentes que han sufrido daños en internet y da voz a sus familias

08:00 GMT.- París.- FORO PARÍS.- El Foro de la Paz de París celebra su novena edición con representantes internacionales para abordar los principales desafíos globales y promover la cooperación multilateral, con debates centrados en la paz y la seguridad, las tensiones geopolíticas y las respuestas comunes a las crisis internacionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE CLIMA.- Científicos españoles presentan en el Parlamento Europeo la campaña internacional "Alerta El Niño", que reclama medidas urgentes de prevención ante un posible episodio de gran intensidad de este fenómeno climático en 2026-2027.

11:00 GMT.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica los datos mensuales del paro en sus países miembros.

12:30 GMT.- Berlín.- HUNGRÍA ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, con quien hablará primero a solas y luego con algunos ministros sobre la Unión Europea, la defensa, la cooperación económica y el apoyo a Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Ginebra.- EEUU D.HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne para recibir a la delegación de Estados Unidos para la revisión de su situación de derechos humanos, un ejercicio de transparencia en el cual todos los países deben participar cada cierto tiempo, pero al que Washington no ha anunciado si pretende asistir. (Texto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Bruselas.- UE BCE.- La comisión de Asuntos Económicos celebra un intercambio de puntos de vista con el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo Piero Cipollone sobre el proyecto para el euro digital

15:00 GMT.- Ginebra.- FÍSICA PARTÍCULAS.- Se anuncian novedades sobre un gran experimento en el que colaboran el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) y el Fermilab, el laboratorio nacional especializado en física de alta energía y neutrinos de Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Roma.- ITALIA CIBERATAQUE.- El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, convoca una reunión del Comité Nacional para la Seguridad Pública tras los últimos ataques informáticos sufridos por distintas instituciones y representantes públicos del país.

Varna.- BULGARIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita hoy la ciudad búlgara de Varna, a orillas del mar Negro, donde se reunirá con el primer ministro de Bulgaria, el prorruso Rumen Radev, y visitará la Academia Naval 'Nikola Vaptsarov'. (Texto)

Hamburgo.- ARGENTINA R.UNIDO.- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) empieza a escuchar los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para que se impida el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion en las aguas al norte de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por el Reino Unido a las empresas Rockhopper y Navitas. Am Internationalen Seegerichtshof 1 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CONFERENCIA LIBERTAD.- El opositor ruso Garry Kaspárov, la historiadora y periodista estadounidense Anne Applebaum, la Nobel de la Paz 2022 Oleksandra Matviichúk, el opositor venezolano Leopoldo López, la activista iraní Masih Alinejad, y el director ejecutivo de la Fundación Libertad nicaragüense, Jonathan Duarte, entre otros, participan en la "Conferencia de la Libertad de Berlín". (Texto) (Vídeo)

Abu Dabi.- UCRANIA GUERRA.- Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen durante dos días a nivel técnico en Abu Dabi bajo mediación de EE.UU. en lo que es la primera reunión trilateral desde la de Ginebra a finales de febrero cuando las negociaciones a tres bandas se interrumpieron debido a la guerra estadounidense en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo) photo y vídeo cedidos. Texto Kiev y Moscú.

Antalya.- TURQUÍA COP31.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (hasta el 20 de noviembre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán inaugura un nuevo centro de entrenamiento militar para voluntarios en la emblemática plaza Azadi de Teherán, donde se enseñará el manejo de ametralladoras, drones y cañones antiaéreos, en el marco del movimiento estatal 'Yanfada' (sacrificio por Irán), lanzado en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- EGIPTO HOSTELERÍA.- Se inaugura hoy el evento Future Hospitality Summit (la Cumbre del Futuro de la Hostelería, en español), que se celebra en la capital egipcia de El Cairo, y que reúne a un número de profesionales de los sectores inmobiliario y hostelero, así como emprendedores e inversores de todo el mundo.

14:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL GOBIERNO.- Los 120 parlamentarios elegidos en la Knéset prestarán juramento en esta sesión inaugural y podrían elegir a un nuevo presidente parlamentario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

05:30 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura en Nairobi el Primer Foro de Datos de Salud de África, que se alargará hasta el jueves y que reúne a ministros de Salud, responsables gubernamentales y expertos para abordar las carencias que afrontan los sistemas de información sanitaria del continente y buscar soluciones que permitan mejorar los servicios de salud. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA EEUU.- El subcomandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), teniente general John Brennan, da una rueda de presa virtual sobre su visita a Madagascar y Mozambique para mejorar la estabilidad regional. (Texto)

Nairobi.- KENIA SECUESTRO.- Audiencia en el caso del presunto secuestro del abogado keniano Abshir Ahmedsadak Abdi, capturado el pasado día 1 por hombres armados en Nairobi, después de que se hiciera una petición de "habeas corpus".

Asia

06:30 GMT.- Tokio.- HONDA RESULTADOS.- El fabricante de vehículos japonés Honda publica sus resultados financieros relativos al segundo trimestre del año fiscal 2026, tras haber registrado un beneficio neto de 450.915 millones de yenes (unos 2.500 millones de euros) en el primer trimestre, un 129,3 % más interanual. (Texto)

06:30 GMT .- Tokio.- SOFTBANK RESULTADOS.- El gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank publica sus resultados financieros relativos al segundo trimestre del año fiscal 2026, tras reportar un beneficio neto de 347.330 millones de yenes (unos 1.900 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal, un 17,7 % menos interanual. (Texto)

04:00 GMT.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de octubre de las exportaciones, que aumentaron un 29,6 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Deli.- INDIA LITERATURA.- La líder opositora india de origen italiano Sonia Gandhi publica sus memorias tituladas “Pertenecer: un viaje de amor”.

Shanghái.- CHINA COMERCIO.- Finaliza la novena edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), una de las principales ferias comerciales del país asiático, y se espera que se divulguen cifras sobre el volumen de acuerdos firmados durante su celebración.

Pekín.- CHINA CUBA.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, comienza una visita a China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por Washington contra La Habana.

Pekín.- CHINA ESLOVAQUIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, comienza una visita a China, un viaje que da continuidad a la política del Gobierno eslovaco de estrechar los vínculos económicos y políticos con Pekín y que sigue a la realizada en julio de este año por el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.

Seúl.- COREA DEL SUR NVIDIA.- Se celebra el último día del 'NVIDIA AI Day Seoul 2026' con expectativas de nuevos anuncios de cooperación entre el gigante estadounidense de los chips y empresas surcoreanas, después de los acuerdos anunciados el lunes con SK Telecom y Kakao Mobility para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial y conducción autónoma. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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