Japón registró un superávit por cuenta corriente de 13.400 millones de euros en octubre

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Tokio, 10 nov (EFE).- Japón registró un superávit por cuenta corriente de 2,37 billones de yenes (aproximadamente 13.400 millones de euros o 15.000 millones de dólares) en octubre, informó este martes el Gobierno japonés.

La cifra es un 45,8 % inferior al saldo anotado en el mismo mes del año anterior, según los datos preliminares publicados por el Ministerio de Finanzas del país asiático.

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La balanza comercial japonesa tuvo en el noveno mes del año un déficit de 187.500 millones de yenes (1.060 millones de euros o 1.190 millones de dólares), en contraste con el superávit de 246.000 millones de yenes (1.400 millones de euros o 1.550 millones de dólares) del año pasado, aunque supone una mejora frente al déficit de 687.700 millones de yenes (3.900 millones de euros o 4.350 millones de dólares) del mes precedente.

Las exportaciones aumentaron un 12,8 % interanual, hasta los 10,7 billones de yenes (60.300 millones de euros o 67.700 millones de dólares), mientras que las importaciones crecieron un 17,8 %, hasta alcanzar los 10,9 billones de yenes (61.500 millones de euros o 69.000 millones de dólares).

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La balanza de servicios registró un déficit de 456.900 millones de yenes (2.580 millones de euros o 2.900 millones de dólares), frente al déficit de 254.100 millones de yenes (1.400 millones de euros o 1.600 millones de dólares) registrado en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la cuenta de rentas registró un saldo positivo por valor de 3,55 billones de yenes (20.000 millones de euros o 22.500 millones de dólares), un 27,1 % interanual menos.

La cuenta de transferencias registró un déficit por valor de 536.800 millones de yenes (3.000 millones de euros o 3.400 millones de dólares), lo que supone un incremento interanual del 9,2 %.

El Ministerio de Finanzas también publicó el informe correspondiente a la primera mitad del año fiscal japonés (abril-septiembre), semestre en el que Japón anotó un superávit por cuenta corriente de 17,1 billones de yenes (96.400 millones de euros o 108.000 millones de dólares).

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La cifra es un 0,4 % inferior a la anotada en la primera mitad del ejercicio fiscal nipón de 2025 y un 20,2 % más que la registrada entre octubre del año pasado y finales de marzo de este 2026.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país. EFE