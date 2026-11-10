Las renovables y la guerra de Irán impulsan una caída de las emisiones globales de CO2

Guardar

Redacción Medioambiente, 10 nov (EFE).- Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de los combustibles fósiles disminuirán un 0,4 % en 2026 impulsadas por las energías renovables y el conflicto de Irán, según el informe Global Carbon Budget, que advierte de que este año se emitirán 38.200 millones de toneladas de CO2.

El estudio señala que, aunque la demanda energética mundial sigue subiendo, dos tercios de ese incremento se están cubriendo gracias al aumento de la energía solar y eólica, así como a los vehículos eléctricos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sostiene que el crecimiento de las energías limpias no es "suficientemente rápido" para lograr una "reducción duradera" del CO₂ procedente de los combustibles fósiles.

"Las tecnologías limpias están marcando una diferencia real en la reducción de las emisiones globales", ha afirmado en nota de prensa la investigadora de la Universidad británica de East Anglia Corinne Le Quéré. "Una mayor aceleración podría cambiar el rumbo de las emisiones globales en pocos años".

PUBLICIDAD

El informe también señala que las emisiones de carbono ligadas el petróleo caerán un 1,9 %, "probablemente" como respuesta "a corto plazo" a la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Aunque esta caída es "alentadora", el director del Global Carbon Budget, Pierre Friedlingstein, sostiene en un comunicado que "una reducción impulsada en parte por crisis geopolíticas no es una solución climática sostenible".

El estudio también revela que las emisiones procedentes del cambio en el uso del suelo -como la deforestación- subirán de 42.800 millones de toneladas en 2025 a 43.300 millones este año (1,2 %).

Con estos datos, los más de 140 científicos internacionales que elaboran el informe concluyen que la cantidad de CO2 que se puede emitir antes de que el incremento del calentamiento global alcance 1,5 °C es de 150.000 millones de toneladas: "menos de cuatro años de emisiones al ritmo actual".

PUBLICIDAD

Por ello, es necesario "ampliar la eliminación de CO₂ para alcanzar la neutralidad en gases de efecto invernadero", defiende en una nota de prensa la profesora de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich (Alemania) Julia Pongratz.

"La forestación y la reforestación ya eliminan cantidades sustanciales de CO₂, pero estos avances siguen viéndose más que contrarrestados por las emisiones derivadas de la deforestación, y las nuevas técnicas de eliminación de carbono siguen siendo muy limitadas. Debemos actuar en todos estos frentes ahora mismo".

PUBLICIDAD

Entre sus conclusiones, Global Carbon Budget destaca que China, responsable del 32 % del CO2 procedente de combustibles fósiles, es el país "más activo" en el despliegue de energías limpias y sumideros de carbono.

"La mitad de las emisiones globales evitadas gracias a las energías renovables y a los vehículos eléctricos se concentran en China, que también registra la mayor absorción de carbono mediante la reforestación y la forestación".

El documento, que prevé que las emisiones del país disminuirán un 0,9 % en 2026 mientras la generación de electricidad a partir de energías renovables "sigue creciendo con fuerza", también pone el foco sobre las ligadas al carbón, que aumentan un 0,3 %.

PUBLICIDAD

En el lado opuesto de la balanza está la India, cuyas emisiones se espera que se incrementen un 4,4 %, porcentaje "superior al crecimiento medio anual del 3,5 % registrado durante la última década".

La Unión Europea (-1,5 %), Estados Unidos (-1,3 %) y Japón (-1 %) mantendrán una tendencia a la baja.

Para el resto del planeta, Global Carbon Budget prevé una reducción del 0,7 % en 2026, "probablemente" debido al aumento del precio del petróleo y las restricciones de suministro a nivel mundial. EFE