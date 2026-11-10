El Supremo brasileño archiva una polémica causa que investigó amenazas a la democracia

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São Paulo, 9 nov (EFE).- El presidente de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, archivó este lunes una polémica causa abierta hace siete años para investigar amenazas al sistema democrático y que había sido objeto de críticas por parte de la ultraderecha.

Fachin determinó que la causa ya cumplió su "función instrumental" y alcanzó su "límite temporal", ya que no es posible una "perpetuación indefinida" del procedimiento.

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Pese a que el archivamiento impide la apertura de nuevas acciones, seguirán su curso las investigaciones ya iniciadas y con denuncias recibidas.

El presidente del Supremo tomó la decisión en medio de la crisis de credibilidad inédita por la que atraviesa la institución, después de revelaciones sobre las relaciones de proximidad entre varios magistrados y un banquero encarcelado por corrupción.

La investigación, abierta en 2019 tras una serie de amenazas contra magistrados del Supremo, llevó a más de 1.600 acciones penales y a centenas de condenas, principalmente por publicaciones en redes sociales de carácter antidemocrático.

También llevó al bloqueo de perfiles en plataformas digitales de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por difundir noticias falsas sobre el Supremo.

Por esta razón, la ultraderecha había acusado al tribunal de usar esta causa como instrumento para castigar al campo político y censurar sus opiniones.

El instructor de la causa fue, hasta hace poco, el magistrado Alexandre de Moraes, famoso por liderar la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Bolsonaro.

Con esta decisión, Fachin trata de mejorar la imagen del tribunal, en un momento en que la ultraderecha se ha fortalecido en el Senado y amenaza con impulsar procesos de destitución contra algunos magistrados.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido, también ha defendido la necesidad de cambios y de mayor transparencia en el Supremo y en el sistema de justicia.EFE