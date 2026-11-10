Las lluvias y tormentas ponen en aviso la gran totalidad de Portugal

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Lisboa, 10 nov (EFE).- Todo el territorio portugués, a excepción del distrito de Bragança (en el noreste del país) y del archipiélago de Azores, se encuentra este martes en aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas, según datos del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

En la región peninsular, 17 de los 18 distritos (excepto Bragança) se encuentran en aviso amarillo (el menor de un total de tres), con aviso adicional por fuerte oleaje marítimo en las regiones costeras.

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En el caso del archipiélago de Madeira, tienen aviso rojo por precipitaciones y aviso naranja por vientos fuertes.

Entre las capitales de distrito, las mayores temperaturas deberán registrarse en Faro, donde se alcanzarán los 23ºC, seguido por Aveiro (22ºC), Setúbal, Lisboa, Santarém y Leiria (20ºC).

La previsión meteorológica empeorará con las horas, ya que se espera que este miércoles el territorio peninsular se encuentre en aviso naranja por lluvias.

La región sur registrará aviso rojo por viento. EFE