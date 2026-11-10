Anthropic lanza Claude Fable 5.2 y Mythos 5.2, con mejoras en codificación, razonamiento y visión

10/11/2026 Ilustración de Claude Fable 5.2 y Mythos 5.2 POLITICA ANTHROPIC

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Anthropic ha lanzado Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, sus dos modelos de frontera, que muestran mejoras en codificación, razonamiento y visión, y el primero estará disponible para los suscriptores hasta el 16 de noviembre antes de pasar a su modelo de pago por créditos.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha dado los detalles del lanzamiento de los dos modelos actualizados Claude Fable y Mythos, que "han sido diseñados para afrontar los desafíos técnicos más complejos".

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"Durante las pruebas de prelanzamiento ayudaron a nuestros ingenieros a completar migraciones de software que de otro modo habrían sido inviables, han diseñado dispositivos electrónicos funcionales desde cero, han resuelto dos problemas abiertos en la física de los agujeros negros, han realizado avances sustanciales en la evaluación de robótica y han formalizado la demostración del Último Teorema de Fermat en 30 horas", ha afirmado Anthropic en la entrada en su blog.

La tecnológica ha explicado que tanto Claude Fable como Claude Mythos son el mismo modelo, aunque el primero tiene salvaguardas de ciberseguridad y biología para evitar un mal uso, ya que es el modelo comercial que está disponible desde este lunes en todas las plataformas, incluidas Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

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Mythos 5.2, en cambio, solo está disponible para las organizaciones aprobadas bajo los programas de verificación de ciberseguridad y ciencias de la vida, al igual que para los clientes de Claude Enterprise a través de Claude Security.

Además, los suscriptores de los planes que incluyen Fable tendrán la posibilidad de usar entre uno y tres reinicios de uso de este modelo, dependiendo del tiempo que lleven suscritos a la plataforma. Fable 5.2 estará incluido hasta el 50 por ciento de los límites semanales de uso hasta el 16 de noviembre para los planes Pro y puestos estándar en el plan Team.

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Fable 5.2 y Mythos 5.2, comparados con sus predecesores, además de comunicarse más claramente, generan salidas de texto hasta un 30 por ciento más rápido y están disponibles a un precio menor, con 8 dólares por millón de 'tokens' de entrada y 40 dólares por millón de 'tokens' de salida.

Es más, Anthropic ha puesto a disposición un modo rápido opcional para Fable 5.2 y Mythos 5.2 (este último, solo para las organizaciones de los programas de verificación), que genera 'tokens' hasta 2,5 veces más rápido por 16 dólares por millón de entrada y 80 dólares por millón de salida (disponible en Claude Code, la plataforma Claude, modelos Claude en Google Cloud y Microsoft Foundry).

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"Fable y Mythos son mejores para las tareas de trabajo más ambiciosas y técnicas. Para la mayoría de tareas de conocimiento y codificación, recomendamos que los usuarios comiencen con Claude Opus 5.5, nuestro modelo más potente para el día a día, y que luego cambien a un modelo diferente si se requiere, dependiendo del alcance y la complejidad del trabajo", puntualiza Anthropic sobre las recomendaciones de uso de los dos nuevos modelos de frontera.

En lo que respecta al rendimiento, ambos modelos están un paso por delante de Opus 5.5 en la mayoría de las capacidades que han sido evaluadas internamente por el laboratorio de IA.

Frente a los modelos de la competencia, Fable 5.2 supera a GPT-6 Astra y Gemini 4 Carbon en programación agéntica (FrontierCode 2.0 y FrontierSWE v2), investigación científica agéntica (Terminal-Bench-Science), uso del ordenador (OSWorld 2.1) y reconocimiento visual de gráficos (Chartography).

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Donde se dan las mayores distancias con GPT-6 Astra es en robótica y simulación (RoboDojo Sim), con un 64,9 por ciento frente al 29,8 por ciento; en trabajo de conocimiento (Remote Labor Index), con un 41,3 por ciento (high effort) que casi duplica el 20,8 por ciento del modelo de OpenAI; y en razonamiento multidisciplinar (Humanity's Last Exam), con un 74,2 por ciento con herramientas frente al 57,2 por ciento de GPT-6 Astra.

Como excepción, la única prueba en la que queda por detrás de un modelo rival es la de flujos de trabajo de negocio (AutomationBench), con 51,4 por ciento de Fable 5.2 frente al 53,9 por ciento de Gemini 4 Carbon.

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Por último, en términos de seguridad, Anthropic revela que la nueva versión de Mythos carece de la capacidad para actuar por sí mismo de forma encubierta contra su usuario, según se puede leer en la tarjeta de sistema de Mythos 5.2.

Aunque admite que "muestra capacidades encubiertas más fuertes que los modelos Claude anteriores", sobre todo cuando su razonamiento está oculto para el monitor, señala que su rendimiento absoluto en estas pruebas sigue siendo bajo y permite detectar a tiempo cualquier acción dañina en escenarios de alto riesgo.

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