El barril de petróleo Brent baja de 90 dólares por primera vez desde agosto

14/01/2026 Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA Cedida

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El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, llegaba a caer este martes por debajo del umbral de los 90 dólares por primera vez desde el pasado 31 de agosto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que hay "avances" para lograr el fin de la guerra contra Irán.

De este modo, el precio del barril de petróleo Brent legaba a bajar hasta los 89,65 dólares, un 3,2% por debajo del coste registrado al cierre de la sesión de ayer y su menor precio desde el pasado 31 de agosto, después de haber llegado a cotizar a finales de octubre en 118 dólares por unidad.

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De su lado, el coste del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, también se abarataba más de un 3% este martes para cotizar en los 84,20 dólares.

Si bien Trump ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense cree que la guerra terminará "bastante pronto" y ha rebajado el temor a una nueva escalada.

"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

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Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha desmentido rotundamente las declaraciones del presidente norteamericano sobre presuntos avances para finalizar el conflicto bélico entre ambos países.

Rezaei ha calificado las afirmaciones de Trump de "noticias falsas" y ha exigido a Washington que acepte la rendición bajo las condiciones planteadas por Teherán.

"La guerra contra Irán ya ha arruinado al Gobierno de Estados Unidos, pero Washington se agita como un jugador desesperado. Retírense. Dejen de fabricar 'fake news' sobre conversaciones imaginarias. Dejen de negar el nuevo orden en Asia Occidental. Es hora de rendirse a las siete condiciones que Irán ha establecido repetidamente", ha manifestado Rezaei a través de un mensaje en redes sociales.

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