Gemini ahora permite comprobar la información que recopila del usuario en las aplicaciones

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Google ha habilitado un resumen de datos memorizados con el que el usuario de Gemini pueden comprobar la información que ha recogido la inteligencia artificial a través de las 'apps' de la compañía para editar y eliminar lo que crea necesario.

Gemini puede contactar con las 'apps' de Google que utiliza el usuario, como Gmail, Fotos, YouTube o la Búsqueda, para recoger de ellas datos que puedan ser útiles para personalizar los resultados que ofrece.

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Esta función se conoce como inteligencia personal, y ahora Google ha habilitado una página que permite al usuario revisar la información que Gemini ha recopilado con ella, así como añadir nueva, editarla o eliminarla.

Para poder acceder al resumen de datos memorizados, es necesario que el usuario tenga activado el ajuste 'Conservar actividad', así como la función de memoria, ya que son los que permiten que se conserve la información, como indica Google en la página de ayuda de aplicaciones de Gemini.

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Sin embargo, este historial está disponible por el momento solo en Estados Unidos en la aplicación móvil Gemini y en la aplicación web en gemini.google.com.