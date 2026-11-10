El Nikkei sube un 2,89% a media sesión gracias a las tecnológicas y Wall Street

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Tokio, 10 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 2,89 % en la media sesión de este martes y recuperó la barrera de los 60.000 puntos intradía, impulsado por el repunte de las tecnológicas gracias al alza la víspera en Wall Street.

Unas tres horas después de la apertura, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del parqué japonés, sumaba 1.700,28 puntos y se situaba en las 60.475,78 unidades.

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Por su parte, el índice más amplio Topix, que incluye a los valores de la sección principal (los de mayor capitalización), avanzaba un 2,22 %, o 84,69 puntos, hasta los 3.902,85 enteros.

La tendencia al alza del parqué tokiota tiene lugar después de que Wall Street cerrara en verde la víspera, con el tecnológico Nasdaq repuntando después del batacazo de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

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Además, el precio del barril de brent, de referencia en Europa, se desplomó casi un 6 %, y cotizaba alrededor de los 92,5 dólares.

En la plaza tokiota, los títulos del conglomerado de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores mundiales en IA y que ha apostado fuerte por OpenAI, se disparaban un 14,56 %.

El fabricante de chips de memoria Kioxia avanzaba un 6,62 %, mientras que Fujikura, fabricante de cableado eléctrico para centros de datos, se revalorizaba un 6,07 %, favorecida por el empuje tecnológico estadounidense.

Dentro del sector de los semiconductores, Disco subía un 6,76 %, Tokyo Electron un 5,71 % y Advantest un 3,91 %, todas ellas respaldadas por la ola compradora en el sector tecnológico de Estados Unidos.

En el motor, el líder del sector, Toyota, retrocedía un 1,55 %, a contracorriente de Nissan y Honda, que ganaban un 2,5 % y un 5,5 %, respectivamente.

El fabricante de defensa e industria pesada Kawasaki Heavy Industries subía por su parte un 5,7 %, y Mitsubishi Heavy Industries hacía lo propio con un 3 %.

En el área de telecomunicaciones y entretenimiento, la compañía de videojuegos Nintendo cedía un 1,24 %, mientras que Sony caía un 0,42 %. EFE